Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Ibagué funcionará así en la semana del 16 al 20 de febrero: revise su placa

Pico y placa en Ibagué funcionará así en la semana del 16 al 20 de febrero: revise su placa

Conozca cómo funcionará la medida de pico y placa en Ibagué durante la semana del 16 al 20 de febrero de 2026. La norma aplica para vehículos particulares según los últimos dígitos de la placa.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 14 de feb, 2026
Pico y placa en Ibagué
Pico y placa en Ibagué. -
Getty Images/ Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima

Los conductores deben saber que el pico y placa en Ibagué para el primer semestre de 2026 se mantiene vigente y que durante esta semana se aplicará de manera estricta según el calendario definido por la Secretaría de Tránsito. La medida, que tiene como objetivo regular el tráfico en la ciudad, rige de lunes a viernes desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, mientras que los sábados y domingos no aplica para vehículos particulares.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El esquema de pico y placa en Ibagué para 2026 fue implementado desde el primero de enero y estará vigente hasta el 30 de junio. Durante los primeros días del año, del 2 al 9 de enero, la Secretaría de Tránsito aplicó una etapa pedagógica para que los conductores se familiarizaran con la medida. Sin embargo, a partir del 10 de enero, las infracciones empezaron a generar sanciones económicas y otros procedimientos relacionados con la norma.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Pico y placa en Ibagué en la semana del 16 al 20 de febrero

La medida se definirá, como es habitual, según el último dígito de la placa del vehículo. Para este periodo, la rotación quedó organizada de la siguiente manera:

  • Lunes 16 de febrero: 8 y 9
  • Martes 17 de febrero: 0 y 1
  • Miércoles 18 de febrero: 2 y 3
  • Jueves 19 de febrero: 4 y 5
  • Viernes 20 de febrero: 6 y 7

Este esquema se mantiene durante todo el primer semestre de 2026, por lo que los conductores pueden organizar sus recorridos y planificar sus desplazamientos con antelación, evitando sanciones y la congestión en las vías principales de la ciudad. El incumplimiento del pico y placa en Ibagué genera una sanción económica equivalente a 15 SMDLV (Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes). Además de la multa, los conductores pueden enfrentar la inmovilización del vehículo, lo que conlleva gastos adicionales por concepto de grúa y depósito, según lo estipula la normativa de tránsito local.

¿Cómo funcionará la "hora valle"?

En cuanto a los alivios contemplados para los conductores, la Administración Municipal confirmó que se mantendrá el beneficio de la denominada "hora valle" para los vehículos matriculados en Ibagué. Durante estos espacios de tiempo, los automotores que tengan pico y placa podrán circular sin restricción. Las franjas habilitadas para este beneficio son entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, así como entre las 3:00 y las 5:00 de la tarde. Esta medida busca facilitar la movilidad en momentos de menor flujo vehicular y favorecer a los residentes de la ciudad.

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que consulten con anticipación la rotación correspondiente y planifiquen sus desplazamientos, con el fin de evitar sanciones y contribuir a una movilidad más ordenada durante el inicio del nuevo año.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

