Un ataque de dron con explosivos dirigido contra la estación de Policía de Condoto, en Chocó, causó la muerte del auxiliar de Policía Juan Alcides Murillo Palomino este jueves 26 de noviembre de 2026.



Según el reporte de la Policía Nacional, el joven murió “durante el ataque con explosivos lanzados desde un dron contra la Estación de Policía de Condoto”. Añade que la víctima fatal “se encontraba prestando servicio como centinela cuando se produjo la acción criminal. Pese a ser trasladado inicialmente al hospital San José de Condoto y posteriormente remitido a Quibdó, falleció debido a la gravedad de sus lesiones”. En el hecho también resultó afectado un subintendente.

“La Institución acompaña con solidaridad y respeto a su familia, compañeros y seres queridos, mientras mantiene desplegadas sus capacidades para establecer responsabilidades y avanzar en las acciones judiciales correspondientes”, agregó la Policía, sin que el hecho se haya atribuido aún a algún grupo ilegal.



“No voy a tolerar que sigan atacando a nuestra Fuerza Pública”

El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó a este nuevo ataque terrorista, el cual condenó. Envió un mensaje a la familia del joven auxiliar asesinado “y compañeros, mis más sentidas condolencias. Este crimen no quedará impune. He ordenado desplegar todas las capacidades de nuestra Fuerza Pública para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque terrorista. A los autores de este atentado les advierto: ¡LOS VAMOS A ENCONTRAR Y VAN A RESPONDER POR ESTE ASESINATO! No voy a tolerar que sigan atacando a nuestra Fuerza Pública ni sembrando terror entre los colombianos”.

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El mayor general Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía, también se refirió al lamentable hecho en el que murió el joven Juan Alcides: “A su familia, mis condolencias y respaldo. No olvidaremos su sacrificio y seguiremos trabajando para llevar a los responsables ante la justicia”.



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