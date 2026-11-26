El secuestro de decenas de personas en un almacén Éxito del barrio La Castellana, en Cartagena, habría sido el resultado de un intento de robo a un carro de valores que terminó saliéndose del plan inicial de los delincuentes. Así lo explicó el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, quien entregó nuevos detalles sobre la investigación y se refirió a la participación de otras personas que habrían escapado del lugar.

En las últimas horas también se conocieron nuevos testimonios de las víctimas, entre ellos el de un hombre que permaneció esposado y fue confundido con uno de los responsables, pese a que, según su relato, era uno de los trabajadores del establecimiento. El caso generó cuestionamientos por el trato que recibió durante el operativo de rescate y por la difusión de imágenes en redes sociales en las que fue señalado como presunto secuestrador.



¿Cuál era el plan inicial de los delincuentes en el Éxito de Cartagena?

De acuerdo con la explicación entregada por el alcalde, la principal hipótesis de las autoridades apunta a que los hombres pretendían hurtar el dinero que diariamente recoge el carro de valores en el almacén. Turbay señaló que los delincuentes habrían estudiado los movimientos del establecimiento y conocían la rutina de la empresa encargada de recoger el producido. Esta operación, según explicó, suele realizarse entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana, un horario que habría sido aprovechado para planear el asalto. Sin embargo, los hombres llegaron aproximadamente 20 minutos después de que el carro de valores había realizado la operación.

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La vigilancia del establecimiento habría alertado a la Policía cuando los sospechosos ingresaron a la zona donde normalmente se lleva a cabo la recolección del dinero. La reacción de dos cuadrantes policiales, que según el alcalde llegaron en menos de un minuto, habría impedido que los señalados escaparan en el vehículo en el que se movilizaban. Ante esa situación, los hombres habrían ingresado al almacén, donde terminaron reteniendo a clientes y trabajadores.



En las imágenes, que registran la escena alrededor de las 8:23 de la mañana, se observa a varias personas en uno de los pasillos del establecimiento, mientras una de ellas, vestida de negro, permanece en primer plano, momentos antes de que los planes, según lo explicado por el alcalde, cambiaran para los presuntos ladrones. "El plan no era generar la acción de secuestro masivo, sino el plan era finalmente poder hurtar las bolsas de dinero del carro de valores", afirmó Turbay al explicar lo que, hasta ahora, consideran la principal hipótesis de la investigación. La versión del alcalde apunta a que la toma de rehenes habría sido una consecuencia de la reacción de los señalados al verse sorprendidos por la Policía, y no el objetivo inicial del operativo criminal.



Alcalde habló de una cuarta persona que habría escapado

Otro de los detalles revelados por el mandatario tiene que ver con la posible participación de más integrantes de la organización. Turbay indicó que existe una versión que está siendo verificada sobre una cuarta persona que habría estado involucrada, pero que no fue encontrada dentro del almacén durante el operativo. Según las declaraciones del alcalde, esta persona no habría aparecido entre los rehenes ni entre quienes permanecían escondidos en el establecimiento. Además, las autoridades investigan el vehículo en el que habrían llegado los señalados, pues, según la información recopilada, otros dos ocupantes habrían escapado.



El mandatario también mencionó que las placas del automotor serían falsas, un aspecto que está siendo revisado por las autoridades, y señaló que la investigación se extendió a otra ciudad de donde serían oriundos los dos hombres capturados, con el propósito de establecer si hay más personas vinculadas. Durante el operativo, uno de los presuntos implicados murió en un enfrentamiento con integrantes de la Policía. Turbay se refirió a las versiones que han circulado sobre la identidad de esta persona y las afirmaciones de su esposa, quien sostuvo públicamente que no pertenecía a una banda delincuencial.

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El alcalde aseguró que las autoridades consideran que el hombre abatido tendría un papel de liderazgo dentro del grupo que participó en el hecho, basándose en los testimonios de los retenidos y en su presencia durante la toma. Según relató, los rehenes identificaron a un hombre vestido de negro, con chaleco que decía 'policía', casco y un celular en la cabeza, como una de las personas que ejercía autoridad sobre los demás señalados. Turbay sostuvo que la investigación deberá establecer con pruebas las circunstancias del enfrentamiento y la identidad de los involucrados.



Dos capturados fueron imputados por secuestro extorsivo

En las audiencias judiciales, los dos capturados, identificados como John Albeiro Mejía Blandón y Juan Camilo Torres Manco, fueron imputados por secuestro extorsivo agravado en calidad de coautores, por la retención de 87 personas. Ambos rechazaron los cargos. La Fiscalía aseguró que los señalados ingresaron al establecimiento con armas de fuego y elementos explosivos, utilizaron a las víctimas como escudos humanos y amenazaron con causarles la muerte o activar los artefactos si las autoridades intervenían. El ente acusador también indicó que habrían exigido $7.000 millones, además de dos vehículos blindados, para facilitar su salida del lugar.

La Fiscalía solicitó que los dos procesados sean enviados a un centro carcelario, al considerar que representan un peligro para la sociedad y que existe riesgo de fuga. La decisión sobre la medida de aseguramiento está prevista para el próximo lunes. Mientras avanzan las investigaciones para establecer la participación de otras personas y esclarecer lo ocurrido con el hombre que murió durante el enfrentamiento, las autoridades continúan recopilando testimonios y pruebas sobre la toma que terminó con la liberación de 74 personas en el almacén Éxito de Cartagena.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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