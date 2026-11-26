Se siguen conociendo más testimonios de las personas que fueron secuestradas en el Éxito de La Castellana en Cartagena, Bolívar, entre el 24 y el 25 de noviembre. Clientes y trabajadores del almacén estuvieron cerca de 18 horas secuestradas por un grupo de delincuentes que, al parecer, tenían como objetivo principal asaltar un vehículo de valores. Un grupo de trabajadores se escondieron en un refrigerador durante varias horas durante la situación.



Dairo Velásquez, quien se desempeña como carnicero en el almacén del Éxito, se encontraba en su puesto de trabajo con normalidad. Sobre las 8:00 de la mañana del martes notó que hombres armados comenzaban a tomar control de las instalaciones y él, junto a varios compañeros, decidieron esconderse en una de las cavas de los productos que venden. El carnicero habló para Noticias Caracol En Vivo y entregó detalles de la situación que vivió dentro del refrigerador y luego con los secuestradores.

El hombre cuenta que hacia las 6:00 de la mañana del miércoles finalmente pudo dirigirse a su casa luego del operativo de la Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares, y que llevó a la liberación de todos los rehenes. "Empiezo mi labor como siempre a las 6 en punto, tipo 8 es que se encuentra el movimiento de las personas y donde empieza todo el caos", comenzó contando el carnicero, agregando que fue un compañero que llegó avisando que, al parecer, había un grupo de atracadores dentro de las instalaciones.



Carnicero y compañeros se escondieron en refrigerador

"Fue tanto el caos... los clientes y los compañeros corriendo hacia las bodegas. Nosotros nos frustramos en ese momento, mi persona y cuatro compañeros más de la misma sección de carne, estamos frustrados y en ese momento cuando vimos a los señores encapuchados con arma desde lejos, nos llenamos de miedo. Lo que hicimos refugiarnos en una cava del pollo, en una cava de refrigeración aproximadamente de 2 a 3 °C", reveló el trabajador del Éxito.

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El carnicero estuvo con sus compañeros durante cerca de cuatro horas, pero no resistieron más las bajas temperaturas. "Eso ahí fue caótico para nosotros. De pronto en ese momento nuestra mente no se ocupaba tanto en el frío, sino en el susto, en lo que podía pasar, escuchando los ruidos de la parte afuera y a veces nos acurrucamos. Había un compañero también se sintió muy mal y con otro compañero lo abrazamos por momentos. Nos reuníamos junticos para sentir de pronto el calor y caminamos entre la cava, caminábamos muchas veces, brincábamos, hablábamos, hacíamos cualquier tipo de movimiento para estar siempre en movimiento", contó el hombre.



Durante el lapso de tiempo que estuvieron dentro de la cava, los carniceros comenzaron a pensar en si era mejor salir porque no sabían cuánto tiempo podría tardar la situación de rehenes dentro del Éxito. "Ya había un compañero que estaba sentado acurrucadito. Ya mi persona, el brazo derecho me dolía por dentro demasiado y ya venía dolores de cabeza. Hubo momento que me sentí un poco mareado, pero ahí nuevamente me animaba hasta que lleguemos al acuerdo, porque ya no aguantábamos", agregó Velásquez, que explicó que salió con sus compañeros sobre las 12:00 o 12:30 de la tarde.



"Nos paramos en un lugar donde ellos nos vieran (...) Ellos enseguida no se acercaron... Algunos compañeros con las manos alzadas. Cruzados ahí para que ellos vieran que no mostrábamos amenazas hacia ellos, sino que solamente estábamos huyendo y que estábamos refugiados en el cuarto frío. Pero ellos, a los que se acercaron, vieron de pronto el aspecto de nosotros, vieron que estábamos estropeados del frío. Vieron de pronto la situación en la que nos encontramos que habíamos salido de una cava, que no estábamos de pronto con la salud al 100. Entonces ellos ahí no nos golpearon, solamente nos llevaron", añadió el carnicero, que explicó que luego los llevaron a una bodega con otras personas secuestradas y les ofrecieron comida.

