Más de tres meses después de su secuestro, las autoridades confirmaron la muerte de Anyi Jácome, una de las personas que fue retenida el pasado 17 de agosto en la vía que conecta a Cúcuta con Ocaña, en Norte de Santander. El cuerpo de la mujer fue encontrado durante la madrugada en el sector de Monte Redondo, jurisdicción del municipio de Ábrego, a un costado de la vía nacional. De acuerdo con el reporte de las autoridades, presentaba dos heridas producidas con arma de fuego en el tórax.

Inicialmente, la víctima fue registrada como una mujer sin identificar. Sin embargo, los tatuajes que tenía permitieron establecer una posible identidad, que posteriormente fue confirmada por sus familiares. Luis Fernando Niño, alto consejero de paz de Norte de Santander, explicó que las investigaciones permitieron establecer que se trataba de la mujer que había sido secuestrada en agosto.



Jácome había sido secuestrada el pasado 17 agosto de 2026

"Después de las investigaciones se sabe que era la víctima, la persona que había sido secuestrada el 17 de agosto en esta vía también de Cúcuta a Ocaña, lo que pues entonces determina otra línea de investigación". El funcionario también señaló que actualmente no existe un canal de comunicación autorizado por el Gobierno nacional para adelantar diálogos frente a este caso. Aun así, indicó que se han realizado llamados para que se respete la vida de las personas que continúan en poder de sus captores.

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El secuestro ocurrió el 17 de agosto, cuando Jácome fue retenida junto con tres integrantes de la Policía. Hasta el momento, las autoridades no han establecido el paradero de los uniformados. Yuleima García, representante de la Mesa Departamental de Víctimas, cuestionó el uso de las mujeres dentro de las dinámicas relacionadas con el conflicto y el secuestro.



"Esta madrugada se conoce el asesinato de Angie, una mujer que hay que decirlo, ha sido instrumentalizada para no solamente llegar a ciertos comandantes de las insurgencias, sino también pues cómo el Estado también desde alguna manera en su afán de hacer inteligencia y llegar también ante estos mandos, pues utilizan el rol de las mujeres”.



El cuerpo de Anyi Jácome permanece en Medicina Legal, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte. El caso se suma a la situación de los tres policías que permanecen desaparecidos desde el secuestro ocurrido en agosto y cuyo paradero todavía se desconoce.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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