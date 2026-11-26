El Ojo de la Noche de Noticias Caracol, liderado por el periodista Edward Porras, fue testigo de un insólito hecho en las calles bogotanas. Un hueco, que de acuerdo con testigos apareció de repente, "se tragó" un vehículo que estaba estacionado y cuyo conductor estaba a punto de irse del lugar.



El hueco, que comenzó con un leve ruido, se abrió de repente en el barrio La Pondera de la localidad de Puente Aranda, en el centro occidente de la capital. "Cuando prendí el carro, el carro se hundió. La llanta delantera izquierda se hundió y yo volteando. Claro, ya el carro estaba entre el hueco y yo me salí rápido y en 10 minutos se tragó el carro", relató para el Ojo de la Noche el conductor y dueño del vehículo.

De acuerdo con habitantes del sector, semanas atrás un ruido extraño invadió el sector y a su vez provocó que la presión del agua bajara. "Nosotros pensamos que era que alguna máquina por ahí cercana que estaba trabajando, pero eso era día y noche y cada vez era más fuerte el ruido. Nosotros llamamos al Acueducto para que vinieran a revisar cómo estaba eso y que la presión se cayó en la casa porque el calentador del agua no prendía por falta de presión", agregó el hombre.

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Nunca pensaron que ese ruido era la ruptura del tubo que cada día soltaba el agua por debajo del andén. "Entonces van a venir más o menos en 15 días vienen a cambiar la cometida. Le dije: 'Pero ¿y esa vibración que hay ahí qué es, qué es eso?''. Me dijo qué debe ser por ahí alguna máquina está prendida y pegada a algún tubo y eso hace la vibración. Pero eso no es normal, yo creo que eso no es normal y es solamente aquí porque ninguna otra parte suena. Y así se quedó", dijo.



Una grúa sacó el carro del hueco, la afectación fue notoria, no hubo lesionados pero ahora la pregunta es quién responde por lo ocurrido. El conductor del vehículo afectado dijo que esperaba que respondiera el Acueducto de Bogotá. "Porque es que eso es cuestión del Acueducto. Porque lo que se reventó fue el tubo de acometida, ¿qué tal que hubiera roto para el otro lado? Se lleva a la casa", añadió el hombre.

