A medida que pasan las horas se conocen más detalles de lo fue el intento frustrado de robo a un vehículo transportador de valores que derivó en una toma de rehenes de más de 16 horas en un supermercado de la cadena Éxito en Cartagena. El caso, que generó pánico, terminó con el rescate de 74 personas por parte de un equipo élite de la fuerza pública, dos presuntos secuestradores capturados y la muerte de quien sería el jefe del grupo delincuencial.

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El secuestro se inició hacia las 8 de la mañana de este martes cuando varios hombres encapuchados y armados ingresaron en el parqueadero de un centro comercial con la intención de asaltar un furgón blindado que transportaba dinero. No obstante, los sistemas de vigilancia del centro comercial detectaron a los sospechosos a través de las cámaras de seguridad y activaron los botones de pánico, una alarma silenciosa conectada con la Policía. La llegada de las primeras patrullas sorprendió a los asaltantes, que se refugiaron en el supermercado de la cadena Éxito y tomaron clientes y trabajadores como rehenes.



Uno de estos rehenes fue Édgar Díaz, quien al momento del secuestro había subido al Éxito con el objetivo de desayunar y cuando estaba en su primer bocado, como narró, ocurrió la toma del supermercado por parte de los delincuentes. “Quienes estábamos ahí intentamos que las cosas no pasaran a mayor. Hacíamos todo lo que nos podía. Todos queríamos regresar con las familias. Sobrevivir”, dijo.



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Respecto a las cerca de 18 horas que permaneció secuestrado, mencionó que “fueron las peores de mi vida”. Señaló que estando en poder de los delincuentes trató de calmar a un grupo en la bodega, decirles que no hicieran nada estúpido para que nadie saliera herido.

En uno de los hechos que ha llamado la atención, Díaz se refirió a la ingesta de licor durante el secuestro. Contó que había tres grupos bebiendo: uno en la entrada principal, donde lo habrían obligado a beber con los captores. “Uno de los secuestradores mandó a buscar la botella más cara del Éxito y nos dijeron que la repartiéramos. Yo les servía a mis compañeros poquitico y a ellos les servía lleno. Nosotros no tomamos porque queríamos, lo hicimos porque nos obligaron".

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Díaz indicó que no puede identificar a los secuestradores debido a que todos estaban cubiertos de pie a cabeza, con capucha, gafas, tapabocas y casco. “Cuando iban a tomar trago se giraban y se bajaban la cubierta de la boca; ninguno de nosotros pudo mirar quiénes eran", contó.

Conocimos en #NoticiasCaracolEnVivo el testimonio de Édgar Díaz, uno de los rehenes liberados tras la toma del almacén Éxito, en Cartagena, este martes 24 de noviembre. Díaz relató cómo, en medio del operativo, fue confundido con uno de los secuestradores y aseguró: "Me trataron… pic.twitter.com/1bWwp4Zu7f — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 26, 2026

Denuncia de maltrato tras rescate del secuestro

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Tras las horas de secuestro, Díaz recordó que la situación que experimentó no se la desea a nadie. "Cuando entró la Policía Nacional me colocaron boca abajo, me quitaron los zapatos, me colocaron un zuncho súper duro y unas esposas full apretadas. Se me perdió una pulsera de oro", narró.

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También recordó que el mismo presidente Abelardo de la Espriella le manifestó, cuando él estaba en el piso, su frase “bienvenido a la patria milagro” y “que me iba a pudrir en la cárcel”. "A todos los secuestrados los sacaron y a mí me trataron como a un secuestrador. Me tenían en una carpa al lado del Éxito preguntándome cosas. Aunque les expliqué mil veces que era entrenador de planta del gimnasio, me amenazaron con meterme preso", señaló.

También señaló que estuvo esposado varias horas y los soltaron cuando todos los demás ya estaban libres. Agregó que es el momento cuando no le han pedido disculpas por la situación que sufrió tras el rescate.

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