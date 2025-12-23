Universidad Militar Nueva Granada gradúa a nuevos médicos y especialistas

En cumplimiento de su misión académica, la Universidad Militar Nueva Granada ha llevado a cabo la ceremonia de graduación de un nuevo grupo de médicos y especialistas en el área de la salud.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este proceso responde a una formación integral, flexible e interdisciplinaria, un plan diseñado con el objetivo de atender las demandas actuales y futuras del sistema sanitario nacional e internacional.

La institución fundamenta su programa de Medicina en pilares que combinan el rigor científico con la formación humanística. Para este fin, se dispone de infraestructura tecnológica y laboratorios de última generación, donde el estudiante desarrolla competencias clínicas en estrecha relación con los aspectos sociales y el componente militar que caracteriza a esta casa de estudios.



Publicidad

El propósito institucional es formar profesionales con capacidad analítica para identificar y proponer soluciones a problemáticas de salud pública.

La universidad comunica que el perfil del médico egresado de esta institución se orienta hacia la ética profesional y la actualización continua. La formación recibida le permite desempeñarse con asertividad en diversos campos de acción, entre los que se destacan:



Perfil Clínico.

Perfil Administrativo.

Perfil Investigativo.

Docente.

Perfil Militar.

Bajo este modelo, la Universidad busca que el profesional neogranadino sea reconocido por su capacidad de comunicación y su respeto a las diferencias individuales en el entorno laboral.

Publicidad

Con esta entrega de nuevos profesionales, la institución ratifica su compromiso de aportar al país profesionales capacitados para afrontar los desafíos del sector salud bajo estándares de calidad académica y responsabilidad social.