Uno de los damnificados por el temblor en Colombia llora al pedir ayuda: “Quedé sin nada”

Con el pasar de las horas se conocen los estragos que sufrieron los habitantes de Paratebueno y Medina, en Cundinamarca, tras el temblor en Colombia de 6,5 que también causó algunas afectaciones en Bogotá.

Una de las situaciones más críticas se vive en la inspección Santa Teresita, zona rural del municipio de Medina, donde 30 viviendas se vinieron al piso con el sismo registrado en la mañana del domingo 8 de junio.

“No tengo vivienda, no tengo nada”

La familia Olarte es una de las que padece por las ruinas que trajo consigo el movimiento telúrico, pues además de que asegura que “las pocas ayudas que llegaron fueron de la Alcaldía”, la lluvia no ayuda con la situación y están soportando frío y desabastecimiento.

El jefe del hogar dice que “gracias a Dios víctimas no hubo”, pero se quiebra en llanto al mostrar la que era su casa convertida en escombros. “Perdí todo lo que tenía, quedé sin nada, no tengo vivienda, no tengo nada. Pedirle a Dios y al Gobierno, al municipio, gobernación que nos ayuden, que nos tengan en cuenta porque somos de bajos recursos. No tenemos nada”, agrega secándose las lágrimas.

La familia Beltrán es otra de las damnificadas por el temblor en Colombia. No quedó un solo muro en pie de lo que otrora fuera su hogar y uno de los hijos de Carlos se salvó de morir bajo los escombros que lo aprisionaron.

El padre de familia, que lloró al abrazar a su familia, narró que al momento del sismo “se batía todo y la casa se fue de una vez al suelo, tenía a mis dos hijos en una pieza y quedaron atrapados, bendito Dios no los mató”. Agradeció porque uno de los muchachos “no murió ahí”, ya que “vinieron unos amigos, estuvieron bregando, Juan Pablo que era el que no estaba tan golpeado, quitando el escombro y jálelo hasta que lo sacaron. Llegaron dos vecinos amigos y me lo auxiliaron hasta que lo llevamos al pueblo”.

El alcalde de Medina, Rigaud Peña López, detalló que además de las casas destruidas hay 12 escuelas colapsadas, 4 iglesias, 150 viviendas afectadas y las vías de acceso tienen derrumbes, lo que se ha agravado con las lluvias.

La gente clama por “medicinas para atender a los abuelos y a los niños. Intervención en las vías porque hay muchos derrumbes e intervención del Gobierno nacional”. Además, dicen necesitar “colchones, camas, estufas, neveras, vasijas, ropa, de todo”.

Una de las escuelas de Paratebueno, derrumbada por el temblor en Colombia - Noticias Caracol

“Es muy desgarrador ver todo nuestro pueblo que se vino al piso”

En el corregimiento de Santa Cecilia, en Paratebueno, Cundinamarca, el 90% de las viviendas quedó destruido. A Diana García, una de las damnificadas, se le quiebra la voz mientras cuenta, con su bebé en brazos, lo que vivió después del temblor en Colombia.

La comunidad tuvo que dormir en carpas, pero durante la noche del domingo “llovió tan fuerte, que se nos desbarataron los cambuches, se mojaron todas las colchonetas, todas las cobijas, hay personas de la tercera edad, hay bebés. A todos los que nos escuchen mucha colaboración porque todo lo que tenemos acá está empapado, no tenemos con qué abrigarnos”.

En medio de su relato dice que “es muy desgarrador ver todo nuestro pueblo que se vino al piso, nuestras casas, estamos en nada”. Los colegios se vinieron al piso y la gente agradece que el temblor en Colombia no hubiera ocurrido entre semana, de lo contrario la tragedia habría sido mayor.

