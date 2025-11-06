Quién era civil asesinado en batallón del Ejército de Frontino, Antioquia: tenía déficit cognitivo

Un joven de 26 años fue asesinado dentro de un batallón del Ejército Nacional en el municipio de Frontino, departamento de Antioquia. Nueve militares activos fueron capturados por orden de la Fiscalía General de la Nación, que los señala de tortura, homicidio y desaparición forzada. La víctima tenía déficit cognitivo.

A Esneider Flórez Manco fue a quien, según Medicina Legal, asesinaron dentro de la base militar. El hombre era muy conocido en el pueblo de Frontino y era muy cuidado por la comunidad debido a los problemas cognitivos que tenía. Se le veía pasear por todo el municipio. Lo que hasta el momento cursa de la investigación, tanto de la Justicia Penal Militar como de la Inspección del Ejército, da cuenta que el pasado 7 de octubre de 2025, el joven se desplazó desde el casco urbano de Frontino hasta la base militar Antorcha que queda en zona boscosa.

Los uniformados lo retuvieron al verlo caminar alrededor de la unidad militar, donde no es común el tránsito de civiles. Lo ingresaron a la base y, al parecer, lo golpearon intensamente mientras lo interrogaban. Habría sido tal el exceso del uso de la fuerza de los uniformados que le causaron la muerte. Según el informe preliminar, el cuerpo de Esneider Flórez Manco lo sacaron de la base y lo dejaron metros más adelante en la quebrada Animas.



Una persona cercana a la familia de Esneider Flórez Manco dio detalles en entrevista para Blu Radio. "El muchacho se perdió. Empezaban a decir que lo habían visto por el cerro, y ellos creyeron que estaba vivo, pues, cuando ya aparecieron con esta noticia de que un soldado había puesto en conocimiento que otros soldados lo habían matado. El pueblo está muy conmocionado, el pueblo pide justicia, que se haga claridad y y que sepamos qué fue lo que realmente pasó".



Soldado denunció el homicidio de Esneider Flórez Manco

Un soldado del mismo batallón del Ejército fue quien denunció tres días después ante el comandante de la Cuarta Brigada y es así como esa institución informó a la Fiscalía y a la Justicia Penal Militar, que iniciaron la recolección de pruebas y la búsqueda del cadáver que fue encontrado por bomberos de la región 22 días después del homicidio y con signos de violencia.

Dice el informe preliminar que el joven estaba en total indefensión y que al momento no había información de inteligencia militar que diera cuenta de que colaboraba o pertenecía a algún grupo armado ilegal. Es así como un juez de Medellín ordenó la captura de nueve militares, que esposados y sin camuflado, fueron detenidos por el CTI en la capital antioqueña.

Dentro de los capturados está el teniente que comandaba el pelotón implicado y que, según fuentes militares, no habría participado directamente en los hechos, pero tenía conocimiento de lo ocurrido y no informó a sus superiores. Los otros capturados son dos suboficiales y seis soldados profesionales. Todos ellos son señalados por la Fiscalía General de la Nación de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada.

El Ejército Nacional rechazó estos hechos, asegurando que los uniformados involucrados actuaron individualmente, sobrepasaron la misión constitucional y no respetaron los Derechos Humanos ni el Derecho Internacional Humanitario. La Justicia Penal Militar, por su parte, investiga si hubo o no un posible prevaricato u omisión por parte de los altos mandos y comandantes de las unidades militares.

¿Quiénes son los militares señalados del homicidio de civil en Antioquia?

Los nueve militares señalados por estos hechos fueron identificados:



TE Leider Ortiz Ortiz CC 1.118.704.195

SS Andrés Olivio Gutiérrez Mideros CC 1.004.639.111

CS Cristian Daniel Córdoba Piamba CC 1.059.915.080

SL18 Fabián Alberto Rojo Giraldo CC 1.007.131.001

SL18 Brayan Stiven Osorio CC 1.013.339.952

SP18 Jhonn Edwin Quejada Fabra CC 1.042.577.651

SP18 Neider de Jesús Oyola Ortiz CC 1.063.356.817

Sl18 Divian Fernando Ruiz Rojas CC 1.046.527.794

SLP Miguel Ángel Caicedo Hernández CC 1.006.201.621

STEPHANIE VALENCIA

EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL