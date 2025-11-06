En vivo
Quién era civil asesinado en batallón del Ejército de Frontino, Antioquia: tenía déficit cognitivo

Quién era civil asesinado en batallón del Ejército de Frontino, Antioquia: tenía déficit cognitivo

Las autoridades continúan investigando el asesinato de un civil, al parecer, efectuado por miembros del batallón del Ejército ubicado en Frontino, Antioquia. Esto se sabe de la víctima de 26 años.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 6 de nov, 2025
