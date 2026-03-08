En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
GUERRA ORIENTE MEDIO
CAMILA GARCÍA
LEY SECA
LLUVIAS EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Las impactantes imágenes del enorme hueco que se abrió al norte de Bogotá: autoridades responden

Las impactantes imágenes del enorme hueco que se abrió al norte de Bogotá: autoridades responden

El Idiger reveló las causas del socavón que se generó frente al CAI de Suba La Gaitana. Autoridades se encuentran supervisando y trabajando en el punto del incidente.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 8 de mar, 2026
Comparta en:
Hueco en Suba
Así quedó el hueco, con más de tres metros de profundidad.
Redes sociales

Durante la tarde del sábado 7 de marzo, los habitantes y transeúntes de una concurrida vía al norte de Bogotá fueron testigos del momento en que se hundió el asfalto y dejó un enorme hueco en la vía. Debido a la magnitud del socavón, el paso vehicular fue cerrado en este sector de la localidad de Suba.

El cráter en Suba quedó en la intersección de la calle 139 con carrera 126A, justo frente al CAI del barrio Gaitana. En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos del momento exacto del hundimiento, donde se observa cómo el suelo se agrieta y finalmente colapsa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El hueco quedó justamente en la intersección de la calle 139 con carrera 126A, al frente del Comando de Atención Inmediata (CAI) del barrio Gaitana. Usuarios en redes sociales compartieron distintas imágenes de como quedó el hueco e incluso hay un video circulando en plataformas que muestra la toma exacta cuando el suelo comenzó a agrietarse y finalmente sucumbió. Los conductores de un carro particular y un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) se encontraban alrededor del socavón. Afortunadamente, ninguno de los dos cayó a este vacío.

Últimas Noticias

  1. Movilidad en Bogotá hoy por las elecciones del 8 de marzo
    Movilidad en Bogotá hoy por las elecciones del 8 de marzo
    Foto: Colprensa
    BOGOTÁ

    EN VIVO: minuto a minuto de la movilidad hoy en Bogotá por las elecciones del 8 de marzo de 2026

  2. Manifestaciones en Bogotá
    Manifestaciones en Bogotá -
    Cortesía
    BOGOTÁ

    Manifestaciones de mujeres en Bogotá generan cierres y afectaciones en la movilidad

Publicidad

De acuerdo con las autoridades distritales, el enorme hueco en Suba tiene aproximadamente 15 metros de largo, 10 metros de ancho y 3,5 metros de profundidad, lo que obligó a aislar la zona por seguridad.

La causa del hueco en Suba

El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Idiger) informó en la noche del sábado que el Distrito mantiene atención técnica y operativa en el punto afectado. Según la entidad, el hundimiento de la vía en Suba ocurrió por fallas en las redes de alcantarillado sanitario, lo que provocó el arrastre de material bajo la vía y debilitó el terreno.

El Distrito de Bogotá también confirmó que no se reportaron personas lesionadas ni viviendas o locales afectados por el colapso del pavimento.

Hueco en Suba
Pasa en Bogotá (X)

Publicidad

Entre tanto, entidades como el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, el Acueducto de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad, TransMilenio y la Alcaldía Local de Suba adelantan labores de verificación y control, además de la preparación de obras para recuperar la vía afectada.

El director del IDIGER, Guillermo Escobar, aseguró que no se identificaron riesgos estructurales en las edificaciones cercanas al socavón. “En coordinación con las entidades distritales estamos evaluando las condiciones del punto afectado para adelantar las intervenciones necesarias que permitan rehabilitar el tránsito en este sector de Suba”, manifestó.

Imágenes del hueco en Suba
Pasa en Bogotá (X)

La entidad también explicó que el hundimiento se originó por fallas en el alcantarillado, lo que generó la pérdida de soporte bajo el pavimento hasta ocasionar el colapso de la vía. Actualmente, el área permanece acordonada y con monitoreo permanente, mientras se realizan las intervenciones para garantizar la seguridad de la comunidad.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
¿Tiene una historia que contar?
Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Movilidad Bogotá

Bogotá

Localidad Suba

Publicidad

Publicidad

Publicidad