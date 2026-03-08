Las impactantes imágenes del enorme hueco que se abrió al norte de Bogotá: autoridades responden

Durante la tarde del sábado 7 de marzo, los habitantes y transeúntes de una concurrida vía al norte de Bogotá fueron testigos del momento en que se hundió el asfalto y dejó un enorme hueco en la vía. Debido a la magnitud del socavón, el paso vehicular fue cerrado en este sector de la localidad de Suba.



El cráter en Suba quedó en la intersección de la calle 139 con carrera 126A, justo frente al CAI del barrio Gaitana. En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos del momento exacto del hundimiento, donde se observa cómo el suelo se agrieta y finalmente colapsa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El hueco quedó justamente en la intersección de la calle 139 con carrera 126A, al frente del Comando de Atención Inmediata (CAI) del barrio Gaitana. Usuarios en redes sociales compartieron distintas imágenes de como quedó el hueco e incluso hay un video circulando en plataformas que muestra la toma exacta cuando el suelo comenzó a agrietarse y finalmente sucumbió. Los conductores de un carro particular y un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) se encontraban alrededor del socavón. Afortunadamente, ninguno de los dos cayó a este vacío.

#BOGOTÁ. En video quedo grabado el momento exacto en que se hunde el asfalto en la loc/Suba, calle 139 con 126A, frente al CAI La Gaitana, generando enorme hueco en la vía.



FACEBOOK👉 https://t.co/tZ1XjdWVhM https://t.co/wqaZiTijVy pic.twitter.com/4LGSWIAvt8 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 8, 2026

Publicidad

De acuerdo con las autoridades distritales, el enorme hueco en Suba tiene aproximadamente 15 metros de largo, 10 metros de ancho y 3,5 metros de profundidad, lo que obligó a aislar la zona por seguridad.



La causa del hueco en Suba

El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Idiger) informó en la noche del sábado que el Distrito mantiene atención técnica y operativa en el punto afectado. Según la entidad, el hundimiento de la vía en Suba ocurrió por fallas en las redes de alcantarillado sanitario, lo que provocó el arrastre de material bajo la vía y debilitó el terreno.

El Distrito de Bogotá también confirmó que no se reportaron personas lesionadas ni viviendas o locales afectados por el colapso del pavimento.

Pasa en Bogotá (X)

Publicidad

Entre tanto, entidades como el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, el Acueducto de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad, TransMilenio y la Alcaldía Local de Suba adelantan labores de verificación y control, además de la preparación de obras para recuperar la vía afectada.

El director del IDIGER, Guillermo Escobar, aseguró que no se identificaron riesgos estructurales en las edificaciones cercanas al socavón. “En coordinación con las entidades distritales estamos evaluando las condiciones del punto afectado para adelantar las intervenciones necesarias que permitan rehabilitar el tránsito en este sector de Suba”, manifestó.



Pasa en Bogotá (X)

La entidad también explicó que el hundimiento se originó por fallas en el alcantarillado, lo que generó la pérdida de soporte bajo el pavimento hasta ocasionar el colapso de la vía. Actualmente, el área permanece acordonada y con monitoreo permanente, mientras se realizan las intervenciones para garantizar la seguridad de la comunidad.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co