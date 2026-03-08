¿A qué hora lloverá en Bogotá este domingo de elecciones? El reporte del IDEAM para salir a votar

Este domingo 8 de marzo de 2026, Colombia vive una jornada electoral definitiva para su futuro democrático. En estos comicios se eligen 102 senadores y 183 representantes a la Cámara para el periodo 2026-2030, además de definirse los candidatos de tres consultas interpartidistas que competirán por la Presidencia de la República. Ante el gran despliegue logístico y la movilización de millones de ciudadanos, el estado del tiempo se convierte en un factor determinante para la planificación de la jornada, especialmente en la capital del país, donde el flujo de votantes es masivo.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la jornada nacional estará marcada por condiciones variables. En términos generales, la entidad advirtió que "las lluvias más fuertes se presentarán el domingo 8 de marzo, con un incremento al centro y sur de la región Caribe, centro y norte de la Andina y diferentes sectores de la Pacífica". Se recomienda que las personas de estas zonas salgan con tiempo para evitar los momentos de lluvia más fuerte.



El pronóstico del clima hoy para Bogotá: ¿A qué hora salir a votar?

Para quienes votan en Bogotá, lo clave este domingo es organizar bien los tiempos. Según un comunicado de la entidad, las condiciones climáticas en la ciudad cambiarán a lo largo del día. El reporte oficial destaca que "en Bogotá, se mantiene la probabilidad de lluvias en horas de la tarde afectando localidades del centro, occidente y norte de la Ciudad".

Por tanto, se recomienda a los ciudadanos priorizar su asistencia a los puestos de votación durante la mañana para aprovechar el tiempo seco. En cuanto a las temperaturas, el instituto detalló que la mínima estará alrededor de 11 °C y la máxima entre 19 °C y 20 °C. Estas cifras indican un ambiente fresco que, sumado a la probabilidad de humedad, exige que los votantes porten prendas adecuadas para protegerse de la lluvia y el frío.



Situación meteorológica en otras ciudades del país

En otras zonas con mucha afluencia de votantes, el clima también implica retos logísticos. Para la región Andina, que concentra varios de los principales centros urbanos, el IDEAM ha señalado que "se pronostican precipitaciones sectorizadas, con las más intensas en los departamentos de Santander, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá". Los habitantes de estos departamentos deben estar preparados para lluvias que podrían afectar la movilidad hacia los lugares de votación.

Por su parte, en el norte del país, la región Caribe experimentará un aumento de nubes y de lluvias. Según el informe, "se pronostican precipitaciones de ligeras a moderadas en los departamentos de Bolívar y Córdoba, así como en algunos sectores de Magdalena, Sucre y Cesar". A diferencia de estas zonas, la Orinoquía presenta el escenario más favorable para el movilización hacia las urnas, ya que "se estima predominio de tiempo seco, exceptuando el sur del departamento del Meta, donde se prevén precipitaciones ligeras".



Recomendaciones de seguridad ante posibles tormentas

Por la inestabilidad del clima prevista para este 8 de marzo, las autoridades meteorológicas dieron recomendaciones para proteger a los votantes y del personal encargado de las mesas. Una de las mayores alertas se centra en caso de presentarse actividad eléctrica y vientos. El IDEAM pide a la comunidad a "buscar un refugio seguro" y "no exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas ya que podrían ser objeto de descargas".

Además, debido a que muchos puestos de votación cuentan con carpas o estructuras provisionales, se ha recomendado "asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes". Estas medidas son fundamentales para evitar incidentes en las zonas de fila y en los centros de escrutinio que funcionarán hasta altas horas de la noche.



Movilidad y prevención en los corredores viales

Muchos ciudadanos aprovechan esta jornada para desplazarse entre municipios y cumplir con su inscripción electoral. Es vital que los viajeros se mantengan informados a través de canales oficiales como el #767 para verificar el estado de las vías antes de iniciar su trayecto de retorno. En caso de detectar cualquier movimiento de tierra o bloqueo en la carretera, es importante informar a las autoridades y conductores para ponerlos en alerta.

Finalmente, para quienes se encuentren en otras zonas, el panorama es el siguiente:

- Región Pacífica: lluvias moderadas a fuertes en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

- Amazonía: lluvias importantes en Caquetá, Vaupés, Amazonas y Guainía.

- Archipiélago de San Andrés y Providencia: se prevén lluvias ligeras durante el día.