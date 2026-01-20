Video del carro que cayó desde un tercer piso de edificio en Manizales: conductora resultó herida

En la tarde del martes se presentó un inusual accidente de tránsito en la ciudad de Manizales, específicamente en la avenida Kevin Ángel, en donde un vehículo cayó desde el tercer piso del edificio Montevedra, encima de un camión, y una mujer resultó lesionada.



Un video publicado por un ciudadano se ve cómo en la fachada de un edificio quedó un agujero por donde salió el carro y terminó cayendo sobre el camión.

Automóvil cayó desde el parqueadero de un edificio ubicado en la avenida Kevin Ángel de Manizales. El automotor cayó de un tercer piso sobre varios vehículos que estaban parqueados en la bahía exterior. El hecho dejó varias personas lesionadas sin gravedad. #VocesySonidos pic.twitter.com/INJNGUNmjX — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 20, 2026

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Manizales, la persona que iba conduciendo el vehículo era una mujer, quien perdió el control del mismo, derribó el muro de la fachada del parqueadero del edificio en el que vive.

Según los bomberos, “la conductora presentó trauma en cabeza y cuello; trasladada a centro asistencial por Bomberos Voluntarios”.



#BomberosManizalesTeCuida



🚒Conductora pierde control de vehículo, derriba muro de parqueadero del Edificio Montevedra, y cae desde el piso 3, a la Av. Kevin Ángel.



🚑La conductora presentó trauma en cabeza y cuello; trasladada a centro asistencial por Bomberos Voluntarios. pic.twitter.com/lCcl50d60P — Bomberos Oficiales Manizales (@BomberManizales) January 21, 2026

Hasta el momento, las causas del accidente son materia de investigación por parte de las autoridades en Manizales.



Cifra de heridos en accidentes de tránsito en Colombia

De acuerdo con los últimos reportes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el año 2025 se registraron un total de 25.935 personas heridas en accidentes de tránsito en Colombia.

Solo en Manizales, se reportaron 439 personas lesionadas en accidentes de tránsito.

