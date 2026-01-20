En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
NEILL FELIPE CUBIDES
ESPAÑA
SNEYDER PINILLA
TRANSMILENIO
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Video del carro que cayó desde un tercer piso de edificio en Manizales: conductora resultó herida

Video del carro que cayó desde un tercer piso de edificio en Manizales: conductora resultó herida

Un enorme agujero quedó en la fachada de un edificio en la capital de Caldas luego de que una conductora lo derribara con su vehículo. Esto se sabe.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 20 de ene, 2026
Comparta en:
Video del carro que cayó desde un tercer piso en Manizales: una mujer resultó herida
Las causas del accidente son materia de investigación -
Cuerpo de Bomberos Oficial de Manizales

En la tarde del martes se presentó un inusual accidente de tránsito en la ciudad de Manizales, específicamente en la avenida Kevin Ángel, en donde un vehículo cayó desde el tercer piso del edificio Montevedra, encima de un camión, y una mujer resultó lesionada.

Un video publicado por un ciudadano se ve cómo en la fachada de un edificio quedó un agujero por donde salió el carro y terminó cayendo sobre el camión.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Manizales, la persona que iba conduciendo el vehículo era una mujer, quien perdió el control del mismo, derribó el muro de la fachada del parqueadero del edificio en el que vive.

Últimas Noticias

  1. Este fue el lugar donde hallaron cuerpo del profesor Neill Cubides, víctima de homicidio en Bogotá
    Profesor Neill Felipe Cubides, víctima de homicidio -
    Noticias Caracol
    BOGOTÁ

    Este fue el lugar donde hallaron cuerpo del profesor Neill Cubides, víctima de homicidio en Bogotá

  2. Tragedia en Bolívar.
    Tragedia en Bolívar.
    Archivo / Blu Radio
    COLOMBIA

    Mujer y sus tres hijos fueron hallados muertos en su casa en Tiquisio, Bolívar: esto se sabe

Según los bomberos, “la conductora presentó trauma en cabeza y cuello; trasladada a centro asistencial por Bomberos Voluntarios”.

Publicidad

Hasta el momento, las causas del accidente son materia de investigación por parte de las autoridades en Manizales.

Cifra de heridos en accidentes de tránsito en Colombia

De acuerdo con los últimos reportes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el año 2025 se registraron un total de 25.935 personas heridas en accidentes de tránsito en Colombia.

Solo en Manizales, se reportaron 439 personas lesionadas en accidentes de tránsito.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Manizales

Accidentes de Tránsito

Caldas

Publicidad

Publicidad

Publicidad