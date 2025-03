Video del rescate en Cartagena de 42 náufragos: “Gracias a Dios todos estamos a salvo”

Un video mostró cómo fue el rescate de 42 turistas que naufragaron en las Islas del Rosario, en Cartagena, el domingo 2 de marzo, cuando se dirigían a San Bernardo del Viento.

“Dios es grande y poderoso, y gracias a Él todos estamos a salvo”, decía una de las personas salvadas del agua luego de que la embarcación en la que viajaban se partiera a la mitad, según los sobrevivientes.



Tras el hundimiento del navío, un pescador socorrió a 10 de los náufragos en Cartagena. Luego, los guardacostas rescataron a otras 32 personas, precisó la Armada de Colombia en un comunicado.

Los turistas eran de Alemania (2), Argentina (3), Bolivia (1), Chile (6), Ecuador (10), México (2), Paraguay (2) y Perú (13). También iban tres tripulantes colombianos.

¿Cómo naufragó el navío en Cartagena?

La lancha salió del muelle La Bodeguita a las 6:40 a.m. Patricia Bohórquez, turista ecuatoriana, le contó a Noticias Caracol que alrededor de una hora después de haber iniciado el recorrido la proa de la embarcación "se escuchó un esplendor, todos nos paramos y después de unos minutos se partió la punta del barco y comenzó a ingresar agua".

La Armada Nacional rescató a 42 personas quienes viajaban a San Bernardo del Viento. Armada Nacional

"La lancha se ha volteado y nos ha caído encima a todos. Hemos tratado de sacar ayuda lo más que hemos podido y mantenernos juntos porque fue bastante trágico", relató el viajero peruano Miguel Garrido.

La peruana Nilda Pérez comentó que al caer al agua “me golpeé la cabeza, me golpeé la frente, me golpeé la nariz, empecé a tomar de agua con petróleo, perdí el conocimiento y una persona me jaló”.

Los turistas insistieron que, durante tres horas, como pudieron, “intentamos agarrarnos entre nosotros, tratando de acercarnos porque las olas nos separaban y nos llevaban a un lado y a otro lado”.

Fue un pescador el primero que llegó a auxiliarlos, llevándose a diez personas.

La Armada de Colombia añadió que ninguno de los turistas necesitó "atención médica de urgencia" y todos se encuentran en buen estado. Pidió, además, comunicarse a la línea 146 de Guardacostas ante cualquier emergencia.

Los turistas piden que les respondan por lo que perdieron, pues durante el naufragio en Cartagena extraviaron dispositivos electrónicos y documentos.

Se desconocen las causas del accidente y, por ahora, no se han anunciado investigaciones ni procesos por el accidente.

