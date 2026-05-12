Video: Ejército realiza operación "contundente" contra el Eln en Catatumbo; esto se sabe

El general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, anunció un nuevo golpe contra el Eln en Catatumbo en la mañana de este martes. Se trata de "una operación de Interdicción Aérea - Asalto Directo que afectó de manera contundente a una comisión del Frente Luis Enrique León Guerra". Este frente era el encargado de la seguridad del Comando Central y la Dirección Nacional del grupo armado organizado.

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Además, esta estructura terrorista también sostenía confrontaciones armadas para mantener corredores criminales sobre el río Catatumbo y frenar el avance de las tropas del Ejército. Las autoridades lograron ubicar áreas campamentarias con fortificaciones, explosivos para drones y material para minas antipersonal. Según Caracol Radio, hay siete personas muertas; sin embargo, los resultados de la operación aún siguen consolidándose.

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