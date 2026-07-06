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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Video | Emergencia por incendio forestal en Soacha: evacúan conjuntos residenciales cercanos

Video | Emergencia por incendio forestal en Soacha: evacúan conjuntos residenciales cercanos

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier quema o acción que pueda poner en riesgo los ecosistemas.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Video | Emergencia por incendio forestal en Soacha: evacúan conjuntos residenciales cercanos
Evacuaron conjuntos -

Un incendio forestal registrado este lunes en el municipio de Soacha generó preocupación entre los habitantes luego de que, a través de videos difundidos en redes sociales, se observaran columnas de humo que se expandían por el sector afectado. La emergencia movilizó a los organismos de socorro, que adelantaron labores para controlar las llamas.

Las imágenes compartidas por ciudadanos muestran cómo el humo se elevó sobre la zona, mientras el incendio avanzaba por un área de vegetación. El hecho se presentó en el sector de Maiporé, donde las autoridades desplegaron un operativo para contener el fuego y evitar que se propagara hacia otros puntos.

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Durante la atención de la emergencia también se realizó la evacuación de varios conjuntos residenciales ubicados en las inmediaciones del lugar afectado, mientras los organismos de respuesta trabajaron para controlar las llamas.

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Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio forestal. Las autoridades adelantarán las investigaciones para determinar cómo se originó la emergencia.

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Alcalde confirmó que la emergencia fue controlada

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez, informó a través de sus redes sociales que el incendio forestal ya había sido controlado.

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"Controlamos el incendio forestal presentado en Balcones del Sol (Comuna 1). Gracias a la rápida reacción de nuestro Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, la emergencia se atendió con éxito".

El mandatario también confirmó que la emergencia no dejó personas lesionadas ni afectaciones estructurales. Tras superar la emergencia, el alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo a la comunidad o a los ecosistemas del municipio.

¿Qué hacer en caso de un incendio forestal?

Si se presenta un incendio forestal, la prioridad es proteger la vida y seguir las indicaciones de las autoridades. Estas son las principales recomendaciones:

  • Aléjese de la zona afectada y priorice su seguridad.
  • Reporte de inmediato la emergencia a la línea 123 o al Cuerpo de Bomberos de su municipio.
  • Si las autoridades ordenan una evacuación, acátela sin demora y siga únicamente las rutas indicadas.
  • Evite exponerse al humo, ya que puede afectar la respiración y reducir la visibilidad.
  • No intente apagar un incendio de gran magnitud por cuenta propia, pues puede poner en riesgo su vida.
  • Manténgase informado a través de los canales oficiales de las autoridades.
  • Reporte cualquier quema o columna de humo que pueda representar un riesgo para la comunidad o los ecosistemas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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