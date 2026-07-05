Adolescente está desaparecido después de irse en una mula desde Sogamoso a Bogotá: habla su padre

Una familia de Sogamoso, Boyacá, vive momentos de incertidumbre y preocupación por la desaparición de Miguel Ángel Alarcón Saavedra, un adolescente de 15 años que se embarcó en lo que parecía ser una aventura de jóvenes, pero que desembocó en el desconocimiento de su retorno después que llegara con un amigo a Bogotá. La única pista a la que se aferran sus padres es el testimonio del menor que lo acompañó, quien señala el último lugar donde lo vio antes de partir caminos.

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La desaparición se remonta a la noche del viernes 3 de julio, cuando Miguel Ángel se subió a una mula con un amigo suyo, de 14 años. Los dos menores subieron al vehículo desde Sogamoso y allí habrían descendido en Tunja el día sábado. De algún modo, los jóvenes volvieron a tomar vía y llegaron a Bogotá en la madrugada de este domingo. Mientras que ambos estaban en esta aventura, sus familias en Boyacá estaban empezando a preocuparse y denunciaron su desaparición.

Noticias Caracol habló con Henry Alarcón, padre del menor, quien relató que desde el viernes alertaron la situación en un puesto de la Policía en Sogamoso, pero les indicaron que tenían que esperar algunas horas. La denuncia fue recibida por las autoridades alrededor del mediodía del sábado. De momento, no se les ha dicho nada más. Tanto él como la mamá no solo están preocupados, sino asustados de lo que le haya podido ocurrir a Miguel Ángel en una ciudad que ninguno de los tres conoce bien.



Su amigo apareció: esto dijo de la última vez que lo vio en Bogotá

Tras las denuncias de la desaparición de los dos jóvenes, el amigo de Miguel Ángel reapareció por la altura de Tunja. La madre del joven le contó a Alarcón que el menor estaba muy sucio, pero aparentemente en buen estado. De todos modos, el menor será evaluado en Duitama, de donde es su familia, para confirmar si se encuentra bien. El adolescente de 14 reveló porqué él volvió, pero su amigo no. La última vez que lo vio fue en el peaje Andes, que está ubicado en la autopista Norte de Bogotá. Según el menor, mientras que él insistía en subirse a algún vehículo que fuera con destino a Boyacá, Miguel Ángel decidió quedarse. Con esa última pista, un familiar de Miguel que vive en Bogotá fue a buscarlo en sectores del norte de la ciudad. No tuvo éxito.



La cuestión es que Miguel Ángel no usa celular, según contó su padre a este medio. Pero el amigo que lo acompañó dice que trajo varias manillas color naranja, “como denarios”, con la intención de venderlas. Aseguró, según el joven de 14 años, que no quería volver a su casa.



Don Henry y Lucero Saavedra, mamá de Miguel Ángel, aseguran que esta es la primera vez que Miguel hace algo por el estilo. Al pensar en su hijo y lo que le quiere decir, a don Henry le toma tiempo para respirar y que no se le quiebre la voz al hablar. Cuando habla de él, cuenta que es alguien respetuoso, decente, cariñoso y que hace caso en la casa. Su hobby es leer algunas cosas y escribir canciones de rap. Su aspiración es algún día llegar a ser productor musical.

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Conserva, junto a doña Lucero, la esperanza de que su hijo vuelva sano y salvo a la casa. Y le envía este mensaje tras la entrevista: “Lo queremos mucho. Dios lo ama, nosotros también, lo esperamos y respetamos su decisiones”. Recuerde que las líneas de atención que trabajan el protección de niños, niñas y adolescentes son la Línea 141 y la línea gratuita nacional ICBF018000 91 80 80. Según el reporte, llevaba puesto un saco gris oscuro en el pecho y gris claro en la parte de abajo de la prenda y una gorra negra.

María Paula Rodríguez Rozo

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