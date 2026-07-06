Pronóstico del clima en Colombia del 6 al 10 de julio: así impactará tránsito de onda tropical No.23

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido el Comunicado Especial No. 072, en el que advierte a la ciudadanía colombiana sobre el comportamiento climático para la semana del 6 al 10 de julio de 2026. Según el reporte oficial, el país experimentará un incremento gradual de las lluvias debido al tránsito de la onda tropical No. 23, la cual favorecerá las precipitaciones principalmente en el norte y occidente del territorio nacional.



Lunes 6 de julio: Lluvias en el oriente y noroccidente

Para el inicio de la semana, el Ideam prevé lluvias focalizadas al finalizar el día en el noroccidente del país y en las regiones de la Orinoquía y Amazonía. Los departamentos que deben estar alerta son Antioquia, Córdoba, Chocó, Santander y gran parte de los Llanos Orientales. En contraste, la región Caribe y el archipiélago de San Andrés mantendrán condiciones de tiempo seco.



Martes 7 de julio: Alerta por altas temperaturas

El martes se espera un aumento en la nubosidad y lluvias dispersas hacia el Caribe y el Pacífico. Sin embargo, el dato más relevante es la posibilidad de altas temperaturas en la región Caribe y en los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca. Se recomienda a la población vulnerable mantenerse hidratada ante estos picos de calor.



Miércoles 8 de julio: Picos de lluvia y tormentas

A mitad de semana se registrará el mayor incremento de precipitaciones en gran parte de Colombia. El Ideam advierte sobre la posibilidad de tormentas eléctricas en la región Caribe (excepto La Guajira y Atlántico) y un aumento significativo de humedad en la región Pacífica. En la capital, Bogotá, el cielo estará mayormente nublado con lloviznas ligeras en las tardes y noches, con temperaturas entre los 12 °C y 21 °C.



Jueves 9 de julio: Lluvias en zonas de montaña

Aunque los volúmenes de agua podrían disminuir levemente, las lluvias persistirán de forma generalizada en la Orinoquía, Amazonía y el Pacífico. Se prevén precipitaciones importantes en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en departamentos como Sucre, Risaralda, Caldas, Quindío y Boyacá. Los modelos climáticos sugieren que San Andrés empezará a recibir lluvias al finalizar la tarde.



Viernes 10 de julio: Cierre de semana con humedad

Para el viernes, se prevé una disminución de los acumulados totales de lluvia en gran parte del país, aunque el occidente y las selvas del sur mantendrán condiciones húmedas. Los departamentos de Nariño, Caquetá y Amazonas seguirán registrando lluvias, mientras que en la región Insular se esperan precipitaciones en diversos momentos del día.



Recomendaciones de seguridad y prevención

Ante este panorama, el Ideam y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) hacen un llamado urgente a la prevención:



Deslizamientos de tierra: En zonas de alta pendiente y departamentos con alerta roja, se recomienda monitorear permanentemente el terreno y realizar viajes por carretera preferiblemente de día, consultando siempre la línea #767. Tormentas y vendavales: Es fundamental realizar la limpieza de techos, canales y sumideros para evitar inundaciones domésticas. Durante tormentas, evite refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas altas. Incendios forestales: En las zonas donde predomine el tiempo seco, se insta a los turistas y locales a no dejar vidrios ni colillas de cigarrillo y apagar debidamente las fogatas para prevenir incendios de la cobertura vegetal.

Manténgase informado a través de los canales oficiales del Ideam para garantizar una semana segura frente a los cambios del pronóstico del tiempo en Colombia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.