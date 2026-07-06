Denuncian el secuestro de ocho personas en López de Micay, Cauca

Ocho personas "están secuestradas" desde hace tres días por un grupo identificado como parte de la guerrilla del Eln en una zona rural del municipio de López de Micay, en el departamento del Cauca, según indicó este lunes un responsable del gobierno municipal.



Unas "35 personas fuertemente armadas" ingresaron el 3 de julio a una pequeña comunidad del municipio López de Micay, en el departamento del Cauca, y se llevaron a decenas de personas, de las cuales ocho permanecen retenidas, según un comunicado de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano confirmado por la alcaldía local.

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"Grupo de hombres armados presuntamente integrantes del Ejercito de Liberación Nacional -Eln- realizan retención arbitraria, intimidación y hurto en contra de integrantes de la comunidad San Antonio", denunció el texto de esa organización de derechos humanos publicado en redes sociales. Precisó que los supuestos guerrilleros robaron "comida y enseres en todas las tiendas y negocios" y "secuestraron a 40 personas para que les cargaran los víveres".

En la madrugada del sábado la mayoría fueron liberados, pero se desconoce el paradero de ocho pobladores. " Se está haciendo todo el proceso (...) buscando la liberación de las personas ", dijo Wilmer Riascos, asesor de paz del municipio de López de Micay, en una declaración a medios.



Colombia vive la peor ola de violencia de la última década, con el fortalecimiento de los grupos armados que rechazaron las negociaciones de paz con el saliente presidente izquierdista Gustavo Petro. El Eln lanzó una reciente ofensiva con ataques armados, hostigamientos, instalación de banderas rebeldes y desplazamientos forzados en ocho departamentos del país, "en el contexto de su aniversario número 62", denunció la Defensoría del Pueblo.



En un comunicado, la guerrilla rechazó el triunfo de Abelardo de la Espriella, el presidente electo de extrema derecha que asumirá el 7 de agosto y cuenta con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump. El Eln anunció movilizaciones "para frenar los infames propósitos de Trump contra Colombia con los que el nuevo mandatario anuncia va a gobernar", según el boletín.

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