Pico y placa en Bogotá funcionará así en la semana del 9 al 13 de febrero: revise su placa

Durante febrero de 2026, el pico y placa para vehículos particulares en Bogotá continuará aplicándose bajo el esquema de días pares e impares, una modalidad que busca regular el flujo vehicular en la ciudad durante la semana laboral. La medida no aplica los fines de semana ni los días festivos, y rige únicamente de lunes a viernes, en el horario establecido por la autoridad de tránsito.

De acuerdo con este esquema, en los días calendario impares pueden circular los vehículos particulares cuyas placas terminan en los números 1, 2, 3, 4 y 5. En contraste, en los días pares están habilitados para movilizarse los vehículos con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Los automotores que no cumplan con esta condición deberán abstenerse de circular durante el horario de restricción.

Pico y placa en Bogotá en la semana del 9 al 13 de febrero

Lunes 9 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 10 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 11 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 12 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 13 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

La Secretaría Distrital de Movilidad reiteró el llamado a los ciudadanos para no caer en engaños relacionados con el Pico y Placa Solidario. La entidad recordó que el único canal oficial para adquirir este permiso es la plataforma institucional, a la cual se accede exclusivamente a través del sitio web www.movilidadbogota.gov.co, y que el pago se realiza únicamente mediante PSE dentro de la página oficial.



Asimismo, la SDM aclaró que no cuenta con intermediarios ni con otras páginas web autorizadas para realizar este trámite, por lo que recomendó verificar siempre la autenticidad de los portales antes de suministrar información personal o efectuar pagos.



El incumplimiento del pico y placa puede acarrear sanciones económicas que superan los $712.000, además de la inmovilización del vehículo, lo que implica costos adicionales por grúa y patios. No obstante, algunos automotores están exentos de la restricción, como los vehículos eléctricos e híbridos, los de servicios de emergencia, transporte escolar y aquellos destinados al traslado de pacientes o insumos médicos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co