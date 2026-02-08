Frente frío en Colombia: alertas y lluvias para este domingo 8 de febrero en todo el país

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido un comunicado especial alertando sobre la persistencia de condiciones climáticas adversas en el territorio nacional para este fin de semana. La principal causa de este fenómeno es la llegada de un nuevo frente frío que, al interactuar con sistemas como la vaguada monzónica y la baja anclada de Panamá, está generando una notable inestabilidad atmosférica.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para este domingo 8 de febrero, se prevé que las precipitaciones continúen afectando diversas regiones de Colombia, manteniendo en alerta a los sistemas de gestión del riesgo.



Pronóstico detallado para el domingo 8 de febrero

De acuerdo con el informe técnico, las lluvias se concentrarán principalmente en el occidente y sur de la región Caribe, amplios sectores de la región Andina y zonas de la Amazonía. Por el contrario, se estima que la región Orinoquía mantenga condiciones predominantemente secas.

Las zonas donde se proyectan las lluvias más intensas para esta jornada incluyen:



Región Caribe : Golfo de Urabá, Córdoba, Sucre, centro y sur de Bolívar, y las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

: Golfo de Urabá, Córdoba, Sucre, centro y sur de Bolívar, y las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Región Andina : Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, occidente de Cundinamarca, oriente de Tolima y sur de Huila. En la capital, Bogotá , se esperan precipitaciones de carácter más sectorizado en comparación con los días previos.

: Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, occidente de Cundinamarca, oriente de Tolima y sur de Huila. En la capital, , se esperan precipitaciones de carácter más sectorizado en comparación con los días previos. Región Pacífica : Sur de Chocó, Valle del Cauca, así como el oriente y centro de Cauca y Nariño.

: Sur de Chocó, Valle del Cauca, así como el oriente y centro de Cauca y Nariño. Región Amazónica: Caquetá, Amazonas, Vaupés y el oriente de Guaviare.

En cuanto al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aunque se espera un predominio de tiempo seco, la entidad no descarta la ocurrencia de lluvias ocasionales, especialmente en el área marítima. No obstante, el frente frío sigue impactando la zona con un aumento en la intensidad de los vientos y el oleaje.



Recomendaciones y medidas de prevención

Ante la posibilidad de eventos extremos derivados de estas condiciones meteorológicas, el Ideam ha emitido una serie de sugerencias fundamentales para la ciudadanía:



Frente a deslizamientos y movilidad

Monitoreo constante : se recomienda estar atentos al estado de las vías, especialmente en departamentos con alerta roja debido a su orografía.

: se recomienda estar atentos al estado de las vías, especialmente en departamentos con alerta roja debido a su orografía. Viajes diurnos : se aconseja realizar recorridos preferiblemente durante el día para identificar posibles áreas de amenaza por derrumbes.

: se aconseja realizar recorridos preferiblemente durante el día para identificar posibles áreas de amenaza por derrumbes. Información oficial: consultar herramientas como el #767 o la página de INVÍAS para conocer el estado de los corredores viales en tiempo real.

Ante tormentas eléctricas y vientos fuertes

Refugio seguro : buscar protección en lugares cerrados y evitar zonas abiertas, árboles o estructuras metálicas altas que puedan atraer descargas.

: buscar protección en lugares cerrados y evitar zonas abiertas, árboles o estructuras metálicas altas que puedan atraer descargas. Mantenimiento: asegurar tejados y estructuras elevadas, además de adelantar la limpieza de canales y sumideros para evitar inundaciones.

Riesgo de desbordamientos y anegaciones en el territorio nacional

Teniendo en cuenta el más reciente reporte del Ideam del pasado 6 de febrero de 2026, la nación enfrenta un escenario atmosférico difícil derivado de la conjunción entre un sistema frontal gélido y un ciclo de precipitaciones con una fuerza atípica para este periodo del año. Esta coyuntura ha forzado la declaración de 177 notificaciones de riesgo hídrico en diversas regiones colombianas. El IDEAM ha categorizado estas advertencias en niveles de peligro extremo, preventivo e informativo debido a la posibilidad de incrementos repentinos en los niveles de los ríos y anegamientos, poniendo el foco principal en las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca, al igual que en las vertientes del Litoral Caribe y la zona del Pacífico.



La situación más preocupante se localiza en la vertiente Magdalena-Cauca, territorio que agrupa la mayor cantidad de sectores bajo vigilancia. El desglose actual de las notificaciones es el siguiente:



Peligro inminente (alerta roja) : existen 41 áreas en estado de máxima urgencia, repartidas primordialmente entre la zona Magdalena-Cauca (18), el entorno Caribe (15) y el sector Pacífico (8).

: existen en estado de máxima urgencia, repartidas primordialmente entre la zona Magdalena-Cauca (18), el entorno Caribe (15) y el sector Pacífico (8). Vigilancia preventiva (alerta naranja) : se contabilizan 93 zonas bajo observación activa, donde la región Magdalena-Cauca encabeza la lista con 55 sitios en condiciones delicadas.

: se contabilizan bajo observación activa, donde la región Magdalena-Cauca encabeza la lista con 55 sitios en condiciones delicadas. Información de riesgo (alerta amarilla): se registran 43 sectores, resaltando la inclusión inédita en este ciclo de áreas pertenecientes a la Amazonía.

Complementariamente, se han localizado 5 enclaves particulares con riesgo específico de inundación o subidas abruptas de caudal localizados íntegramente dentro del sistema hidrográfico de los ríos Magdalena y Cauca.



NOTICIAS CARACOL DIGITAL