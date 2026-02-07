Frente frío deja 14 muertos en Colombia: las imágenes del devastador paso en el país

El paso de un intenso frente frío por el territorio colombiano ha desencadenado una crisis humanitaria y ambiental que ya afecta a 84 municipios en 14 departamentos. Según el reporte preliminar de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, en entrevista con Noticias Caracol, el balance es devastador: 14 personas han perdido la vida, dos permanecen desaparecidas y cerca de 43.000 familias han resultado damnificadas por las inundaciones y deslizamientos. Ante la magnitud de la destrucción, el Gobierno Nacional estudia la declaratoria de una emergencia económica, social y ambiental para agilizar la atención de los afectados.



Emergencia en Nariño

En la región del Pacífico, el departamento de Nariño vive una de las situaciones más dolorosas tras una avalancha en el municipio de Mallama. Un movimiento en masa, provocado por horas de lluvias ininterrumpidas, sepultó varias viviendas en la vereda La Oscurana, dejando un saldo de siete personas muertas y labores de búsqueda activas para localizar a otros desaparecidos, informó la Defensa Civil. La comunidad se encuentra aislada, sin fluido eléctrico, sin agua potable y con el puesto de salud totalmente destruido, lo que dificulta las labores de rescate que realizan organismos de socorro y habitantes de la zona.

Por el momento se reporta un saldo de siete personas fallecidas. - Fotos: suministradas a Noticias Caracol

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Situación crítica en Lebrija, Santander

Hacia el interior, en Santander, el panorama es igualmente crítico, especialmente en el municipio de Lebrija, donde se declaró la calamidad pública. El desbordamiento del río Lebrija afectó a más de 200 familias y destruyó al menos 50 viviendas en sectores como el corregimiento de Vanegas. En esta zona se reporta el fallecimiento de un adulto mayor y 11 personas heridas, mientras que municipios como Rionegro y Sabana de Torres también enfrentan emergencias que han requerido el uso de helicópteros del Ejército para llevar ayudas humanitarias y realizar evacuaciones médicas.



Córdoba, inundada

En el departamento de Córdoba, la magnitud de las inundaciones es masiva, con más de 35.000 hectáreas bajo el agua y cerca de 100.000 personas afectadas en 24 municipios. En Montería, barrios como Vallejo y El Dorado sufren el rebosamiento de humedales que ha dejado más de 25 cuadras anegadas, obligando a los ciudadanos a rescatar sus pertenencias en botes y colchones inflables. En el municipio de San Pelayo, el río Sinú amenaza con seguir subiendo, mientras la Cruz Roja entrega kits de alimentos y hamacas a familias que lo han perdido todo.

Captura de pantalla

Alerta por cultivos inundados en Antioquia

Por su parte, en Antioquia, el impacto se ha sentido con fuerza en el sector agropecuario, afectando a unas 9.000 familias en las subregiones de Urabá y el Bajo Cauca. Solo en el Urabá, se reportan más de 1.100 hectáreas de cultivos de banano y plátano inundadas, lo que ha provocado un incremento drástico en los precios de estos productos en mercados como la Plaza Minorista de Medellín. Los productores han emitido una alerta nacional solicitando líneas de crédito urgentes para intentar recuperar sus cosechas perdidas.



Playas cerradas en el Caribe

Finalmente, en la región del Caribe, las autoridades mantienen la alerta roja y amarilla en las costas de Atlántico, Bolívar y el archipiélago de San Andrés y Providencia. El frente frío ha generado vientos de hasta 40 km/h y olas que alcanzan los 3 metros de altura, lo que ha llevado a restringir el zarpe de embarcaciones y el ingreso de bañistas en playas de Puerto Colombia y Cartagena. Mientras tanto, en La Guajira, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo informó que el departamento se encuentra "absolutamente inundado", sumándose a la lista de prioridades para la asistencia humanitaria nacional.

NOTICIAS CARACOL