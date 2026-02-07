¿Dónde está lloviendo en Bogotá? Estas son las localidades que presentan precipitaciones a esta hora

Las lluvias continúan presentes este sábado en distintos puntos de Bogotá. De acuerdo con el más reciente reporte del Sistema de Alerta Bogotá (SAB) del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), a esta hora se registran lluvias moderadas en varias localidades de la capital, una situación que, si bien no ha generado emergencias hasta el momento, sí ha motivado llamados a la prudencia por parte de las autoridades.



Según la información oficial, las precipitaciones se presentan actualmente en las localidades de Suba, Usaquén, Teusaquillo, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal y Usme. En estos sectores, el cielo permanece cubierto y las lluvias han sido constantes, aunque de intensidad moderada.

Las autoridades distritales recuerdan que este tipo de condiciones climáticas puede afectar la movilidad y la seguridad vial, ya que la lluvia reduce la visibilidad y el piso húmedo disminuye la capacidad de frenado de los vehículos. Por ello, se recomienda conducir con precaución, mantener una distancia adecuada entre automotores y evitar maniobras bruscas.

En cuanto al estado de los cuerpos de agua, el IDIGER informó que, hasta el momento, las condiciones de los ríos y quebradas de la ciudad se mantienen dentro de rangos normales, sin reportes de desbordamientos ni incrementos significativos en los niveles que representen riesgo para las comunidades aledañas.



El reporte también señala que las temperaturas más bajas registradas a esta hora se presentan en el suroriente de la ciudad. La localidad de Sumapaz reporta una temperatura aproximada de 6,5 grados centígrados, mientras que en San Cristóbal se registra una de las cifras más bajas, con 5,8 grados, lo que intensifica la sensación de frío, especialmente en zonas altas.



¿Cómo está la Movilidad en Bogotá?

Por su parte, Movilidad Bogotá informó que no se reportan inundaciones ni afectaciones viales asociadas a las lluvias en este momento. No obstante, las autoridades insisten en la importancia de mantener la prudencia tanto para conductores como para peatones, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.



Entre las recomendaciones generales, se sugiere a la ciudadanía portar paraguas o impermeables, usar calzado antideslizante y evitar transitar por zonas donde se acumulen aguas lluvias. A los motociclistas se les recuerda el uso de impermeables adecuados y la importancia de mantener los cascos limpios y las viseras despejadas, para evitar que las gotas de lluvia reduzcan la visibilidad.



¿Cómo consultar el mapa de lluvias en tiempo real?

Ante la variabilidad del clima en la capital, el IDIGER pone a disposición de los ciudadanos una herramienta clave, el mapa de lluvias en tiempo real, disponible a través de su plataforma digital. Este sistema permite conocer, de manera actualizada, en qué zonas de la ciudad se están presentando precipitaciones y cuál es su intensidad.

Para consultar el mapa, los ciudadanos deben ingresar al sitio web oficial www.idiger.gov.co , buscar la opción Sistema de Alerta Bogotá (SAB) y acceder al monitoreo en tiempo real. Allí, es posible seleccionar la variable de interés, como lluvia, temperatura, viento, humedad o niveles de los cauces.

Al elegir la opción de lluvia, el mapa interactivo muestra íconos que representan las estaciones hidrometeorológicas distribuidas en la ciudad, permitiendo identificar el acumulado de precipitaciones en cada localidad. Esta información resulta útil para planear desplazamientos y tomar decisiones preventivas.

El IDIGER reiteró que mantiene un seguimiento permanente de las condiciones hidrometeorológicas y recordó que, ante cualquier situación de riesgo relacionada con lluvias, inundaciones o movimientos en masa, la ciudadanía puede comunicarse con la línea 123 para recibir atención oportuna.

Mientras persisten las precipitaciones, las autoridades insisten en la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales y adoptar medidas de autoprotección, especialmente en una ciudad donde el clima puede variar significativamente de una localidad a otra.

