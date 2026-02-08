Revelan video clave del momento exacto en que escoltas de senador Castellanos son atacados en Arauca

Durante la tarde del pasado jueves 5 de febrero, el departamento de Arauca volvió a ser el escenario de un trágico incidente violento. Uno de los vehículos en los que se movilizaba el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos (quien no estaba en el lugar) fue vilmente atacado a disparos en la vía que conecta los municipios de Tame y Fortul. Al parecer, en medio de un retén ilegal, varios delincuentes accionaron armas de fuego contra una de las camionetas en las que se movía el equipo de Castellanos, cobrando así la vida de dos escoltas del político.

El vehículo, una camioneta Toyota Prado de color gris, quedó totalmente destruido y con cerca de 400 orificios de bala en su carrocería. Las dos personas que allí se movilizaban perdieron la vida en el lugar de los hechos. Los asesinados en medio del atentado fueron Wilmar Leal, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y Esmeli Manrique, policía que hacía parte de dicho esquema de seguridad.

"Wilmer llevaba conmigo ya 10 años... son personas que vieron crecer a mis hijos, que eran de la total confianza... se convierten en un miembro más de la familia. (...) Se les trata bien, se les da cariño porque son personas de confianza; termina uno compartiendo más con ellos que hasta con los propios hijos", dijo, en su momento, el legislador a Noticias Caracol.



Tras el dolor de sufrir la pérdida de dos padres de familia, y cuyas esposas se encontraban en estado de embarazo, solo les queda a las autoridades indagar por los autores materiales de los hechos, pues aún se desconocen las circunstancias de lo ocurrido. Ninguno de los delincuentes ha sido capturado y, por ahora, el ministro de la Defensa anunció que se continúan ofreciendo altas sumas de dinero como recompensa para quienes puedan aportar información clave en la búsqueda de tales delincuentes.



En medio de la investigación, recientemente fue revelado un nuevo video que daría mayores pistas sobre la identidad de los delincuentes que perpetraron el crimen. En este, se evidencia cómo un grupo de varios hombres vestidos de civil -aproximadamente 5 o 6 individuos- disparan contra la camioneta del senador durante varios minutos y, posteriormente, se acercan hacia el auto para inspeccionarlo. Otro hombre, al parecer el que grababa, grita en reitaradas ocasiones, refiriéndose, al parecer y con voz ininteligible, a que los pasajeros del vehículo ya estaban muertos.

Los delincuentes portaban chalecos antibalas y algunos botas de caucho; ninguno vestía uniforme camuflado. Quienes más resaltan allí son dos hombres: uno de camiseta naranja, jean y pelo corto, y otro de gorra negra, quien logra mirar hacia la cámara y ser captado por la misma mientras que sus compañeros continuaban disparando indiscriminadamente. La grabación, ya en poder de las autoridades, será clave para dar con los responsables y ya hace parte de la investigación. Por respeto a las víctimas y a la crudeza del video, este medio de comunicación se abstiene de publicar la grabación original.

