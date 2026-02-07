Conozca cómo rige el pico y placa en Medellín esta semana del 9 al 13 de febrero

Durante la semana del 9 al 13 de febrero de 2026, la medida de pico y placa en Medellín continuará aplicándose con normalidad, de acuerdo con lo establecido por la Alcaldía y el decreto que reglamenta esta restricción para el primer semestre del año. La norma busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular y optimizar los tiempos de desplazamiento en la ciudad.



El pico y placa es una estrategia de control del tránsito que limita la circulación de vehículos particulares y motocicletas en determinados horarios, según el número de la placa. En Medellín, la medida aplica tanto para carros particulares, teniendo en cuenta el último dígito de la placa, como para motocicletas de dos y cuatro tiempos, en cuyo caso se considera el primer número de la placa.

Así rige el pico y placa del 9 al 13 de febrero en Medellín

Durante esta semana, la rotación establecida por la Alcaldía es la siguiente:



Lunes 9 de febrero: placas terminadas en 1 y 7

placas terminadas en 1 y 7 Martes 10 de febrero: placas terminadas en 0 y 3

placas terminadas en 0 y 3 Miércoles 11 de febrero: placas terminadas en 4 y 6

placas terminadas en 4 y 6 Jueves 12 de febrero: placas terminadas en 5 y 9

placas terminadas en 5 y 9 Viernes 13 de febrero: placas terminadas en 2 y 8

La restricción opera de lunes a viernes, en el horario comprendido entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, y comenzó a regir con estos dígitos desde el lunes 2 de febrero de 2026, fecha en la que entró en vigencia la nueva rotación del primer semestre.

Vías exentas de la medida

La Alcaldía de Medellín recordó que existen varios corredores viales que están exentos del pico y placa, con el fin de garantizar la conectividad regional y el acceso a puntos estratégicos de la ciudad. Entre las vías exoneradas se encuentran la avenida Regional y la Autopista Sur dentro de la jurisdicción de Medellín, así como la vía Las Palmas, la vía 4.1 hacia el Occidente antioqueño, la conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y Las Palmas, y la calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Además, los corregimientos del Distrito no están cobijados por la restricción.Para facilitar el acceso a la Terminal de Transportes del Norte, también se mantienen exentas varias rutas específicas, como la carrera 64A entre las calles 75B y 88 para quienes ingresan desde el norte, y el corredor que conecta la avenida Regional con la calle 78 y la carrera 64C para quienes se desplazan desde el sur.

No obstante, la administración distrital aclaró que la avenida Regional y la Autopista Sur, en los tramos que corresponden a los municipios de Itagüí y Bello, no están exentas, debido a decisiones autónomas de esas administraciones municipales.

Pico y placa para taxis

En el caso del transporte público individual, la medida se mantiene bajo una metodología distinta. Para los taxis, el pico y placa funciona con una rotación quincenal, acordada previamente con el gremio, en la que el día de restricción varía cada mes y se aplica únicamente en días hábiles, siguiendo la secuencia del semestre anterior.



Último dígito de placa Días de restricción en febrero 0 Miércoles 4 y miércoles 18 1 Jueves 5 y jueves 19 2 Viernes 13 y viernes 27 3 Lunes 9 y lunes 23 4 Martes 3 y martes 17 5 Miércoles 11 y miércoles 25 6 Jueves 12 y jueves 26 7 Viernes 6 y viernes 20 8 Lunes 2 y lunes 16 9 Martes 10 y martes 24

La Alcaldía reiteró el llamado a los ciudadanos para que verifiquen con anticipación el número de su placa, planifiquen sus desplazamientos y respeten la norma, con el fin de evitar sanciones y contribuir a una movilidad más ordenada en Medellín durante esta semana.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co