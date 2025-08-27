Video | Fuertes disturbios en Bocagrande antes del partido Real Cartagena vs. Millonarios

En los momentos previos al partido entre el Real Cartagena y Millonarios por la copa Colombia en ‘La Heroica’ el pasado martes, lamentablemente se reportaron disturbios entre hinchas en las playas de Bocagrande, según lo informado a Noticias Caracol. En el sector se encontraban seguidores del cuadro Embajador, quienes comenzaron a discutir con algunos carperos del sector turístico. Posteriormente, intervino la Policía, y fue en ese momento que las discusiones escalaron a los desmanes. En la riña se lanzaron todo tipo de artículos que se encontraba alrededor como piedras, palos, sillas o botellas, buscando agredir tanto a civiles como a la fuerza pública.

Estos desmanes se presentaron, al parecer, por un hecho de intolerancia debido a provocaciones por parte de los hinchas de ambos equipos. Andrés José Rico Rivera, líder comunal del barrio Bocagrande, rechazó lo sucedido en conversación con Noticias Caracol. “Gracias a la rápida reacción de los uniformados se evitó que la trifulca pasara a mayores, hacemos un llamado a los hinchas de los equipos de fútbol que visitan nuestra ciudad a respetar las diferencias y a disfrutar los eventos deportivos de una manera sana y pacífica”, dijo.

Adicionalmente, en su cuenta de Instagram, la junta de acción comunal publicó un comunicado agradeciendo a las autoridades por su pronta reacción: ”Destacamos y agradecemos la rápida, eficiente y valiente labor de la Policía Nacional, quienes lograron controlar oportunamente la situación y evitar que se propagara, protegiendo a los residentes de nuestro barrio y a los turistas que en ese momento disfrutaban de un espacio de recreación y descanso”.



“Bocagrande es la casa de todos: cartageneros, colombianos y visitantes de todo el mundo. Como comunidad, no permitiremos bajo ninguna circunstancia que hechos de intolerancia y violencia alteren la paz, la seguridad y el orden público en un territorio que siempre se ha caracterizado por ser un lugar de convivencia y tranquilidad”, se lee en parte del comunicado, además de reiterar su compromiso para garantizar la seguridad, la sana convivencia y el bienestar de la comunidad.

De acuerdo con el reporte preliminar brindado por las autoridades, durante estos hechos resultó herido el comandante de la estación de policía del sector de Bocagrande. Además, hay cuatro personas en calidad de capturadas por estos actos, y otros hinchas fueron llevados a la estación de Policía. Adicionalmente, las autoridades están investigando otro hecho de inseguridad previo al partido, donde delincuentes con camisetas del Real Cartagena habrían asaltado a una pareja a las afueras del estadio Jaime Morón.

A pocas horas del partido del Real Cartagena contra Millonarios, se presentaron disturbios en las playas de Bocagrande por cuenta de hinchas del equipo bogotano, al parecer, con operadores turísticos por lo que tuvo que intervenir la policía. pic.twitter.com/Fwl0itmfl4 — Lo Último Cartagena (@UltimoCartagena) August 26, 2025

ANDRÉS ADAMES

NOTICIAS CARACOL