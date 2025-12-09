En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / VIDEO| Gigantesca piedra cayó en vía de Antioquia y casi causa una tragedia: "No quedó nada"

VIDEO| Gigantesca piedra cayó en vía de Antioquia y casi causa una tragedia: "No quedó nada"

En cámara quedó registrado el momento cuando la gigantesca roca cae en la carretera, impactando con una moto y casi causa una tragedia en el municipio de Dabeiba, en Antioquia.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 9 de dic, 2025
