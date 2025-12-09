VIDEO| Gigantesca piedra cayó en vía de Antioquia y casi causa una tragedia: "No quedó nada"

Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en el que una roca de gran tamaño se desprendió de la montaña y cayó sobre la carretera en el municipio de Dabeiba en Antioquia, para segundos después impactar sobre la motocicleta de un hombre que se encontraba en el momento de los hechos.



¿Cómo se cayó la gigantesca piedra en Dabeiba?

De acuerdo a lo que quedó registrado en video por la cámaras de seguridad, los hechos se presentaron el pasado lunes 8 de diciembre, cerca de las 10 de la mañana, cuando varias personas que transitaban por la antigua vía nacional vieron cómo la gigantesca roca se precipitó a la carretera. Dos hombres que transitaban en su motocicleta por la vía lograron bajarse del vehículo y salir corriendo antes de que la roca los impactara.

Por fortuna la gente se salvó y aquella moto dejada en la carretera fue la encargada de amortiguar el golpe, evitando que la roca siguiera su camino e impactara con las viviendas de la zona, lo que hubiera causado una tragedia. De acuerdo con lo mencionado por Horacio Gallón, secretario de infraestructura de Antioquia, para Noticias Caracol, los hechos se presentaron específicamente a 200 metros antes de llegar al caco urbano de Dabeiba esto debido a que “la saturación del terreno debido a esta cantidad de lluvias que viene cayendo, lo que hace es que caiga material a las vías ”.



¿Qué dice el sobreviviente y dueño de la motocicleta?

En entrevista con Noticias Caracol, Jorge Eliéser López, sobreviviente y dueño de la motocicleta mencionó que “iba a arrancar de ahí cuando se desprendió esa roca demasiado grande y tocó fue salir corriendo, ya cuando volteamos a ver, ya estaba totalmente estripada, no quedo nada. (...) uno en ese momento no sabe ni para donde correr”. admitió.

¿Qué hacer en caso de un desprendimiento o deslizamiento?

De acuerdo con la Cruz Roja, existen varias recomendaciones a tener en cuenta en caso tal de que usted se vea involucrado en una situación así, por lo que durante el deslizamiento o derrumbe, es importante que:



Mantente la calma.

Inicie las actividades de evacuación.

Alerte a los cuerpos de socorro.

Este atento a los boletines que emitan las autoridades a través de los medios de comunicación.

Una vez pasado el deslizamiento, se le recomienda a las personas que:



No camine sobre escombros.

Manténgase lejos de las zonas afectadas.

No retorne a su hogar hasta que se verifique que es seguro.

Atienda a los heridos.

Brinde apoyo emocional a las personas afectadas.

Colabore con las tareas de rehabilitación.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL