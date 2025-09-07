Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Video | Hombres vestidos de policías secuestraron a una persona en Marinilla, Antioquia

Video | Hombres vestidos de policías secuestraron a una persona en Marinilla, Antioquia

El gobernador de Antioquia indicó que el vehículo que los secuestradores usaron para llevarse a Sebastián López Jaramillo no pertenece a la institución.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 07, 2025 03:00 p. m.
Video | Hombres vestidos de policías en Marinilla, Antioquia, secuestraron a una persona
Los secuestradores se fueron hacia el municipio de El Peñón -
Noticias Caracol