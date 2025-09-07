Video | Hombres vestidos de policías secuestraron a una persona en Marinilla, Antioquia

Las autoridades de Antioquia reportaron el secuestro de un hombre, identificado como Sebastián López Jaramillo, en el municipio de Marinilla, oriente del departamento. Un video de cámaras de seguridad muestra el momento en que un grupo de delincuentes vestidos de policías se llevaron a la víctima. El secuestrado presenta anotaciones judiciales.

En la grabación se ve cómo tres hombre se bajaron de un vehículo, ingresaron a la casa de Sebastián López Jaramillo y luego lo sacaron a la fuerza para finalmente montarlo a un vehículo con destino hacia el municipio de El Peñón.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, se pronunció sobre este hecho y confirmó que los sujetos que estaban vestidos de policías no pertenecen a la institución.



Por medio de su cuenta de X, Rendón dijo: “Antioqueños, me informan que en Marinilla, sujetos con chaquetas similares a las de la Policía Judicial -SIJIN- abordaron a un hombre identificado como Sebastián López Jaramillo, obligándolo a subir a un vehículo particular. Se ha verificado que el vehículo no pertenece a la Policía Nacional. En la zona delinque el Clan del Golfo y el Grupo Delincuencial Organizado “El Mesa”.

Rendón pidió, “por favor, entregar información a las autoridades que permita dar con el paradero de esta persona e identificar a los sujetos que se lo llevaron”.

Por su parte, la Alcaldía de Marinilla también se refirió al secuestro: "En horas de la mañana de este sábado, hombres que portaban chaquetas de la SIJIN llegaron hasta la residencia de un sujeto, quien presentaba antecedentes judiciales. De manera inmediata, las autoridades procedieron a realizar la verificación de las cámaras de seguridad, estableciendo que el vehículo en el que se movilizaban ingresó al municipio de El Peñol. Actualmente, el GAULA avanza en labores de verificación y en la recolección de información con el fin de esclarecer los hechos".

¿Cómo reportar un secuestro?

En Colombia, los ciudadanos cuentan con múltiples canales oficiales para reportar delitos como secuestros, desapariciones y extorsión, tanto de forma presencial como virtual. La Policía Nacional dispone de la línea gratuita 165, atendida por investigadores del grupo GAULA, especializada en casos de extorsión y secuestro. Esta línea está habilitada para atención inmediata en todo el territorio nacional.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ofrece el sistema “Denuncia Fácil”, accesible desde su página web oficial. Este canal permite a cualquier persona reportar hechos delictivos de manera virtual, sin necesidad de desplazarse a una sede física. El servicio está disponible las 24 horas del día, todos los días del año.

Para presentar una denuncia, el ciudadano debe describir detalladamente los hechos, incluyendo circunstancias de tiempo, modo y lugar, y hacerlo bajo juramento. También puede utilizar el botón de llamada virtual para comunicarse directamente con el Centro de Contacto de la Fiscalía.

En casos de desaparición, la Fiscalía remite a entidades especializadas y ofrece orientación sobre cómo presentar la denuncia, además de facilitar la ubicación de la sede más cercana para atención presencial.

Adicionalmente, los ciudadanos pueden acudir al cuadrante de la Policía más cercano si no tienen acceso a medios digitales. Las autoridades recomiendan actuar con rapidez y precisión al momento de reportar estos delitos, ya que la información oportuna puede ser clave para la protección de las víctimas y el avance de las investigaciones.

