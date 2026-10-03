Cuatro mujeres habrían sido víctimas de explotación sexual tras falsa oferta de trabajo

Una mujer fue judicializada por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en el engaño y sometimiento de cuatro mujeres, entre ellas varias adolescentes, que viajaron desde Medellín hasta Villavicencio con la expectativa de trabajar como meseras y que, según la investigación, terminaron siendo víctimas de explotación sexual.



Los hechos habrían ocurrido entre el 27 de abril y el 8 de mayo de 2024 en la capital del Meta. De acuerdo con el ente investigador, María Ofelia Ortiz Gil sería la responsable de recibir a las mujeres y conducirlas hasta un establecimiento de comercio que sería de su propiedad.

Según la Fiscalía, al llegar al lugar, las mujeres habrían sido informadas de que debían realizar actividades sexuales y permanecer en el establecimiento hasta altas horas de la noche, hasta que se retirara el último cliente.

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La investigación también señala que las afectadas habrían permanecido encerradas y bajo vigilancia mediante cámaras de seguridad. Además, Ortiz Gil presuntamente controlaba sus movimientos, les proporcionaba alojamiento y establecía los valores que debían cobrar tanto por las bebidas alcohólicas como por los actos sexuales.



La situación fue advertida luego de que la madre de una de las adolescentes alertara a las autoridades sobre lo ocurrido y permitiera establecer su ubicación. Posteriormente, las acciones adelantadas por las autoridades permitieron llegar hasta el establecimiento y rescatar a las cuatro víctimas.



La Fiscalía destacó que las mujeres habían viajado desde Medellín hasta Villavicencio luego de recibir una oferta para trabajar como meseras. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, una vez llegaron al lugar las condiciones habrían cambiado y habrían sido sometidas a actividades sexuales.

Lo que inició como una oferta para trabajar como meseras terminó en un escenario de explotación sexual para cuatro mujeres, entre ellas varias adolescentes, quienes viajaron desde Medellín (Antioquia) hasta Villavicencio. Allí habrían sido recibidas por María Ofelia Ortiz Gil,… pic.twitter.com/qXtwCAjhxX — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 3, 2026

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Fiscalía imputó a la mujer por trata de personas agravada

Un fiscal de la Seccional Meta imputó a María Ofelia Ortiz Gil el delito de trata de personas agravado, en relación con los hechos investigados. La procesada no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía. Posteriormente, una juez de control de garantías determinó que deberá cumplir una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia mientras continúa el proceso judicial.

La Fiscalía señaló que las afectadas habrían sido sometidas a condiciones de encierro, vigilancia y control durante su permanencia en el establecimiento. La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y la presunta responsabilidad de Ortiz Gil.

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El caso se originó a partir de la alerta realizada por la madre de una de las adolescentes, una acción que permitió ubicar a las mujeres y posteriormente adelantar el procedimiento que terminó con su rescate.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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