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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Video | Mujer de 70 años murió tras ser arrollada por dos adolescentes en moto en Medellín

Video | Mujer de 70 años murió tras ser arrollada por dos adolescentes en moto en Medellín

Gloria Agudelo, de 70 años, fue arrollada cuando cruzaba una calle en el barrio Buenos Aires. Las autoridades investigan lo ocurrido.

Por: Danna Sofía Suárez Galeano
Actualizado: 7 de oct, 2026
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Mujer de 70 años murió tras ser arrollada por dos adolescentes
Mujer de 70 años murió tras ser arrollada por dos adolescentes en moto en Medellín
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Los hechos ocurrieron el pasado martes 6 de octubre en la carrera 29 con calle 41, a pocos metros del parque de este barrio de la comuna 9 (Buenos Aires), en el oriente de Medellín, cuando dos menores de edad que se movilizaban en una motocicleta arrollaron a la señora Gloria Agudelo, de 70 años.

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La mujer, según el portal de El Colombiano, salía de su clase de gimnasia en el barrio La Milagrosa y, al cruzar la calle, fue impactada por los adolescentes. Debido a la gravedad del accidente, falleció en el lugar. La comunidad, indignada por el siniestro, comenzó a agredir a los motociclistas y posteriormente quemó el vehículo.

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El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó que el caso está siendo atendido por las autoridades y que todo quedó registrado en cámaras de seguridad. “Que responda con la irresponsabilidad de sus actos independientemente su edad”, señaló. Además, expuso que “ser menor de edad no significa que puedan hacer lo que quieran en las calles”.

También explicó que todavía no se tiene certeza sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente y que las autoridades avanzan en la investigación. Entre tanto, han surgido varias versiones por parte de la comunidad sobre los adolescentes que estarían presuntamente vinculados con un hurto y, en otro caso, participando en piques ilegales en la zona, según informó el medio.

Video del momento del accidente

El video se hizo viral en redes sociales y muestra a la señora Gloria, de 70 años, cruzando por la cebra de la carrera 29 para dirigirse a su vivienda. En ese momento, los dos adolescentes se movilizaban en la motocicleta a alta velocidad y estuvieron cerca de impactar contra otra moto que transitaba por la calle 41.

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Los vecinos piden una mayor intervención por parte de la Secretaría de Movilidad de Medellín, debido a que, según la comunidad, varios peatones han estado en peligro por cuenta de los vehículos que transitan por este corredor a alta velocidad.

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El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, también se pronunció a través de la cuenta de X sobre el caso y señaló: “Acompañaremos a la familia de la víctima”. Además, aseguró que el caso no quedará en impunidad y explicó que al infractor se le realizó un comparendo por no contar con licencia de conducción y no cumplir con los elementos de seguridad. La motocicleta, entretanto, fue trasladada a los patios.

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ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO
DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO

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