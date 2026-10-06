Video | Pasajero denuncia que fue bajado de un avión tras negarse a ceder el asiento: así ocurrió

Lo que para Santiago Daza iba a ser un viaje tranquilo terminó en una situación que escaló hasta el punto de ser retirado de un avión de Delta. El pasajero contó en redes sociales que el incidente ocurrió el 9 de septiembre de 2026, cuando, según su relato, durante el embarque, le preguntaron si quería cambiar de asiento y, tras negarse, comenzó una situación que terminó con su salida de la aeronave.



Daza decidió publicar varios videos para documentar lo ocurrido y explicar su versión de los hechos. En las imágenes, según relató, uno de los integrantes de la tripulación se habría molestado al notar que estaba grabando con sus gafas.

El pasajero aseguró que posteriormente le informaron que debía abandonar el avión. En medio de la situación, expresó su preocupación por las consecuencias que esto tendría para su viaje. “Oye, discúlpame pero no puedo perder mis vuelos”, manifestó, según el relato que compartió en sus redes sociales. Otra pasajera, de acuerdo con las imágenes, le dijo: “Tú no has hecho nada”.

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“En este punto ya me estaba poniendo muy nervioso. Ahí entendí que de verdad me estaban bajando del avión”, contó Daza al explicar lo que ocurrió dentro de la aeronave.



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Terminó fuera del vuelo

Según el relato del pasajero, la situación continuó con una discusión en la que también participaron otros viajeros. Finalmente, Daza fue retirado del avión. Tras el incidente, el joven explicó que Delta lo reubicó en un vuelo para el día siguiente. Posteriormente, publicó un tercer video en el que entregó más detalles sobre lo ocurrido y contó que había recibido una respuesta de la aerolínea.

Daza señaló que, cuando fue llevado al mostrador de Delta para que le asignaran el nuevo vuelo, manifestó su intención de presentar una queja por lo sucedido. Según su relato, en ese momento le indicaron que el capitán debía elaborar un reporte sobre la salida de un pasajero del avión.

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Sin embargo, aseguró que posteriormente consultó por ese documento y que, según la respuesta que recibió, no existía un reporte elaborado por el capitán ni por la tripulación de ese vuelo. “Hasta hoy, Delta no me ha dado una razón específica documentada de por qué fui retirado del vuelo”, afirmó el pasajero en la descripción de las imágenes que publicó.

¿En qué terminó todo?

Daza también contó que recibió una respuesta de Delta después de presentar su reclamo. Según explicó, la aerolínea le ofreció 150 dólares como compensación, una propuesta que aseguró que no aceptaría.

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“Te vamos a dar 150 dólares, puedes usarlos cuando quieras”, relató Daza sobre la respuesta que recibió. El pasajero cuestionó que se le ofreciera ese monto mientras, según su versión, no había recibido una explicación argumentada sobre las razones por las que fue retirado del avión. “Yo no voy a coger eso, no lo voy a aceptar”, manifestó.

Daza también explicó que decidió hacer públicos los videos para documentar su experiencia y dar contexto sobre lo sucedido. En su publicación aclaró que no buscaba atacar ni afectar la imagen de las personas que aparecen en las grabaciones.

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Hasta la información proporcionada, el relato del pasajero constituye su versión de los hechos. Los detalles sobre la decisión de retirarlo del vuelo, así como las razones específicas de la tripulación para tomar esa medida, no ha sidoo comunicada por la aerolinea.

El caso generó comentarios en redes sociales y abrió el debate sobre la decisión de ceder el asiento y los derechos de los pasajeros que pagan tarifas especiales por determinadas condiciones de viaje.

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