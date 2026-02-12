Las ciudades colombianas con el peor tráfico, según ranking internacional

El tráfico en muchas ciudades suele ser un tema que afecta a toda la población. Las horas que se pasan dentro del tráfico de una ciudad pueden afectar considerablemente la calidad de vida de sus habitantes y es por eso que recientemente el estudio Traffic Index, de la empresa TomTom, reveló cuáles son las ciudades con peor tráfico del mundo durante el año 2025.

Lo que ha sorprendido a los colombianos de este estudio es que cuatro ciudades de nuestro país están presentes en el top.



¿Qué ciudades de Colombia tienen el peor tráfico?

El informe de Traffic Index enfocó sus resultados en un punto muy importante: las horas que pierden al año las personas en el tráfico. De esta manera, hicieron un top de las ciudades con más congestión y, por ende, en las que los habitantes pasan más horas atrapados en trancones o se demoran más tiempo en llegar a sus destinos.



Bogotá

La primera ciudad colombiana en aparecer en el ranking es la capital, Bogotá. Según el informe, en Bogotá se recorren apenas 4,7 kilómetros en 15 minutos durante las horas pico. Esto refleja el impacto que tiene la movilidad de la ciudad en el estilo de vida de los habitantes.

Con estas cifras, Bogotá quedó en el puesto número siete de las ciudades con peor tráfico del mundo. Según el informe, la velocidad promedio en la capital del país es de 18,9 km/h, lo que representaría que los bogotanos pierden alrededor de 117 horas en el tráfico.



Medellín

Después de Bogotá, la otra ciudad que aparece en este importante informe es la capital antioqueña. Medellín quedó en el puesto número 11 de las ciudades con peor tráfico. En los resultados se detalló que, durante las horas picos, los habitantes de la ciudad pueden recorrer tan solo 4,4 kilómetros en 15 minutos.



En promedio, la ciudad de la eterna primavera tiene una velocidad de 20,7 km/h, lo que implica que los paisas están perdiendo hasta 153 horas.



Cali

La capital del Valle del Cauca apareció también en el ranking en el puesto número 13. En el informe detallaron que los conductores pierden en promedio 138 horas al año por trancones, con una velocidad promedio de 20,6 km/h.



Barranquilla

Por su parte, Barranquilla quedó en el puesto 19 del ranking con una de las velocidades promedio más bajas del país, con 16,4 km/h, lo que implica cerca de 126 horas perdidas al año. Detallaron que, en las horas pico, los conductores recorren 5,2 kilómetros en 15 minutos.



Las 20 ciudades con peor tráfico del mundo

Ciudad de México, México: 17,4 km/h — 184 horas perdidas. Bengaluru, India: 16,6 km/h — 168 horas perdidas. Dublín, Irlanda: 17,4 km/h — 191 horas perdidas. Lodz, Polonia: 22,5 km/h — 135 horas perdidas. Pune, India: 18,1 km/h — 152 horas perdidas. Lublin, Polonia: 19,0 km/h — 117 horas perdidas. Bogotá, Colombia: 18,9 km/h — 117 horas perdidas. Arequipa, Perú: 19,2 km/h — 154 horas perdidas. Lima, Perú: 17,8 km/h — 195 horas perdidas. Bangkok, Tailandia: 18,4 km/h — 115 horas perdidas. Medellín, Colombia: 20,7 km/h — 153 horas perdidas. Davao City, Filipinas: 16,8 km/h — 168 horas perdidas. Cali, Colombia: 20,6 km/h — 138 horas perdidas. Poznan, Polonia: 21,2 km/h — 139 horas perdidas. Recife, Brasil: 19,5 km/h — 130 horas perdidas. Bandung, Indonesia: 18,9 km/h — 129 horas perdidas. Guadalajara, México: 20,2 km/h — 126 horas perdidas. Mumbai, India: 19,0 km/h — 126 horas perdidas. Barranquilla, Colombia: 16,4 km/h — 126 horas perdidas. Bucarest, Rumania: 18,7 km/h — 171 horas perdidas.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL