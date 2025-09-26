En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA

VIDEO | Rescatan a 4 serpientes gigantes que fueron vistas cerca de Bogotá; así fue su liberación

Se trata de cuatro boas constrictor que fueron vistas en zonas urbanas de los municipios de La Mesa y Anapoima. Ambas fueron llevadas a su hábitat natural gracias al trabajo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 26 de sept, 2025
BOAS.jpg
Este tipo de reptil habita en ecosistemas colombianos, no es venenoso y juega un papel fundamental en el control de especies y el equilibrio ambiental. -
Foto: CAR

