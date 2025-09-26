"Había interpuesto 3 demandas": familiar de funcionaria de alcaldía en Bogotá atacada con martillo

El pasado lunes 22 de septiembre, en horas de la madrugada, se perpetró un grave suceso de violencia de género en el sector de Hayuelos, dentro de la localidad de Fontibón, en el occidente de la capital colombiana. Karina Rincón Durán, contratista de la Alcaldía Local de Antonio Nariño de Bogotá, fue víctima de una agresión brutal por parte de su expareja sentimental. La mujer fue atacada con un martillo dentro de su residencia, un hecho que ha sido catalogado como tentativa de feminicidio.

La funcionaria, de 35 años, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial e ingresó a un hospital de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. con múltiples laceraciones ocasionadas por un objeto corto contundente. Debido a la magnitud de las heridas, fue sometida inmediatamente a procedimientos de neurocirugía y cirugía maxilofacial.

Según el último reporte médico entregado por la Subred Suroccidente, la mujer permanece bajo seguimiento en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Occidental de Kennedy. Anyela Rincón, prima de la víctima, explicó en Noticias Caracol que tras la primera intervención quirúrgica, que se prolongó por cerca de doce horas, los médicos indicaron que se requerirán muchas más cirugías por la gravedad de la situación que padece. La paciente ha manifestado una respuesta favorable a los tratamientos, aunque se mantiene sedada y su pronóstico es reservado.



"Los doctores nos informan que le van a practicar muchas más cirugías por la gravedad de la situación médica que ella está presentando en este momento. Ella ha reaccionado ya después de la primera cirugía, que esto la verdad nos da una esperanza muy grande de que salga bien librada de esto", indicó al respecto.

De acuerdo con la familiar, que fue notificada del hecho en la mañana, el ataque tuvo lugar entre la 1 y las 2 a. m. La prima de la afectada relató que fue el mismo agresor quien se comunicó con la madre de Karina Rincón para informarle de la situación. "No tengo la versión eh correcta o textual de lo que le dice pero lo que sabemos es que él le dice que había ocurrido una desgracia con la hija de ella y que él la había matado o sea le acepta el crimen en la llamada", narró Anyela Rincón. El perpetrador posteriormente se entregó de forma voluntaria a las autoridades en el CAI Hayuelos.

En medio de la conmoción, la prima de la funcionaria dio a conocer que la violencia ejercida no era un hecho aislado, sino que hacía parte de un historial de maltrato que la víctima había denunciado previamente, siendo esto la razón de la terminación de su vínculo. De hecho, Anyela Rincón reveló que la mujer "ya había interpuesto tres demandas porque inclusive él había llegado hasta atacar a la madre de Karina, sin embargo estas demandas la verdad no sé en qué proceso iban, no sé por qué no se reaccionó a tiempo".

La familiar de Karina Rincón subrayó que las denuncias presentadas previamente eran consistentes y graves. "las demandas fueron contundentes porque fueron con arma blanca y todo, con golpes". Anyela Rincón agregó que uno de los ataques se registró por el uso de arma blanca. Junto a estos tres reportes mencionados por la prima, se conoció por información judicial que la víctima había radicado dos al menos denuncias específicas: una por violencia intrafamiliar el mismo día 22 de septiembre, y otra, el 16 de enero de 2024, por acceso carnal o acto sexual con persona incapaz de resistir.

La situación previa llevó a la familiar a cuestionar la respuesta institucional a la violencia de género, señalando que las autoridades "siempre creen que las mujeres son exageradas y realmente no es así siempre esperan hasta que la mujer o esté muerta o esté en la situación que está Karina que es entre la vida y la muerte para poder actuar".



Alcaldesa de Antonio Nariño entregó nuevos detalles

Por su parte, la alcaldesa de la localidad de Antonio Nariño, Luisa María Ramírez, expresó su repudio por la agresión sufrida por su compañera, a quien se refirió como "nuestra integrante de nuestro equipo de trabajo de Antonio Nariño". La funcionaria de la alcaldía local manifestó en Noticias Caracol que estaban "muy indignados por supuesto. Expresando nuestro contundente rechazo y solidaridad primero como mujer y como alcaldesa local. El compromiso de nuestra institución de brindarle todo: una detención integral del caso, una reacción inmediata a su llamado y el compromiso también y el apoyo humano y personal".

Karina Rincón es una contratista de prestación de servicios que ha laborado en la entidad por más de un año, desde julio de 2024. La alcaldesa Ramírez la describió como "una chica muy inteligente muy bonita dada al servicio público, una líder social".

Se debe destacar que desde la alcaldía local, el secretario de gobierno y el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, han estado brindando apoyo a ella y a su familia desde el momento inicial, utilizando todas las herramientas distritales disponibles. La alcaldesa Ramírez destacó el rechazo de su equipo a estos actos y el compromiso de acompañarla "hasta verla de regreso con nosotros hasta verla trabajando laborando y de manera personal con nosotros".

Tras conocerse el evento, la Línea Púrpura se activaron y la Secretaría Distrital de la Mujer asumió el acompañamiento a los parientes de la víctima, proporcionando representación judicial en el proceso penal y servicios de apoyo psicosocial. La alcaldesa local confirmó que se activaron "todas las alertas". No obstante, al ser consultada sobre si tenía conocimiento de las denuncias previas que la víctima había radicado, la alcaldesa Ramírez se ciñó a la reserva legal del caso. La funcionaria, por otro lado, insistió en la necesidad de robustecer los mecanismos de prevención: "sabemos que tenemos que fortalecer esos sistemas de alertas tempranas el SAT en nuestro territorio".

En cuanto al agresor, se conoce que se entregó a las autoridades después de cometer los hechos. El hombre fue imputado por la Fiscalía por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. A pesar de que el sindicado no aceptó los cargos que le fueron impuestos, un juez determinó una medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.

