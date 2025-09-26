En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NETANYAHU EN LA ONU
MODELO ANGIE MILLER
NACIMIENTOS EN COLOMBIA
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JHON DURÁN HOY
OSO ONCE CALDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Hoja de vida de Juliana Guerrero fue retirada de página de Presidencia de la República

Hoja de vida de Juliana Guerrero fue retirada de página de Presidencia de la República

El currículum de la joven, que había sido postulada para ser viceministra de la Juventud, ya no aparece. “No me desvela ese cargo y no lo pedí”, aseguró ella.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
Retiran hoja de vida de Juliana Guerrero de página de Presidencia
Vicepresidencia de la República/Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad