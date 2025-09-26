Hoja de vida de Juliana Guerrero fue retirada de página de Presidencia de la República

Luego de que la Fundación de Educación Superior San José informara que anula el título de Juliana Guerrero como contadora pública, la Presidencia de la República retiró su hoja de vida tras postularla a viceministra de la Juventud, en el Ministerio de la Igualdad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Esto, luego de que no se pudiera corroborar que la joven había presentado la prueba Saber Pro, requisito exigido para recibirse como profesional en cualquier universidad. Ella misma admitió, en un escrito enviado a Noticias Caracol, que “debo cumplir el requisito que falta, que es las Saber Pro, y así saldar ese requisito, ya luego de eso puedo usar el título sin problema”.

Agregó que entendía “las preocupaciones y por eso mismo yo estoy al tanto de la situación, yo presentaré las Saber Pro para saldar cualquier duda que haya sobre mis estudios”.



Adicional a esto, la Fundación San José informó que el secretario general de la institución, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, fue destituido de manera absoluta y con justa causa, junto con la terminación del vínculo laboral de su equipo de trabajo directo. También lo denunció ante la Fiscalía General de la Nación. (Lea también: El documento de Fundación San José que prueba irregularidad y anulará título de Juliana Guerrero)



“Ahora estoy preocupada por conseguir trabajo”

Juliana Guerrero también habló con el diario El Colombiano, asegurando que actualmente no trabaja con el Gobierno. Es de recordar que la joven laboró con el Ministerio del Interior como coordinadora de gabinete y enfrenta un proceso por presuntamente haber usado de manera irregular una aeronave de la fuerza pública para trasladarse a Cesar.

Publicidad

No obstante, ella ha dicho que lo hizo para una misión que le encomendaron y así también lo manifestó el presidente Gustavo Petro en su momento.

Sobre su situación laboral actual, Guerrero le contó al medio citado que no tiene contrato alguno con el Gobierno y vive “de los poquitos ahorros que tengo. Ahora estoy preocupada por conseguir trabajo. No necesariamente tengo que volver al Gobierno y si termino haciéndolo es por mis capacidades. Si regreso a mi tierra igual mis papás me están esperando”.

Publicidad

Sobre el puesto de viceministra de la Juventud que, al parecer, ya no ocupará, dijo que “no me desvela ese cargo y no lo pedí”. Sin embargo, reconoció que “para mí sí es una ilusión. Con todo lo que he estado pasando he hecho una introspección y lo que quiero es demostrarle al país, a las juventudes, cuál es la mística que hay con Juliana Guerrero y por qué el señor presidente Petro, ministro Benedetti y muchos jóvenes creen en mis capacidades. Quisiera llegar a ese cargo para decir ‘esto es lo que se estuvo luchando, por esto se generó tanto ruido y esta es la agenda de juventudes que yo vengo a proponer’. Pero si no termina llegando, tampoco tengo problema con eso”.

Según se ha conocido, Juliana Guerrero presentará la prueba Saber Pro en noviembre de 2025. Cuando obtenga los resultados se le otorgaría de nuevo su título de contadora pública, según explicó el abogado de la Fundación San José, Juan David Bazzani, a Noticias Caracol.

Entretanto, la Procuraduría General de la Nación informó que analiza si abre una investigación contra la joven por haber proporcionado información errónea, la cual fue consignada en plataformas del Estado. El Ministerio Público ya abrió otro proceso a Juliana Guerrero por el presunto uso irregular de un avión de la fuerza pública. (Lea también: Claves del caso de Juliana Guerrero, tras irregularidades para graduarse: le anularán título)

La representante Jennifer Pedraza indicó que “estamos esperando que Petro nos diga si la mantendrá en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar. Si decide sostenerla, demandaremos esa delegación que viola a todas luces el derecho colectivo a la moralidad administrativa”.

Publicidad

Sobre esa labor, Juliana Guerrero dijo al medio antioqueño que no recibe “ni un peso. Es ad honorem”.

NOTICIAS CARACOL