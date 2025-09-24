En vivo
BOGOTÁ  / ¿Duendes y amuletos para la suerte? Así es el centro comercial de esoterismo más grande de Bogotá

¿Duendes y amuletos para la suerte? Así es el centro comercial de esoterismo más grande de Bogotá

En en centro de Bogotá, a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar y San Victorino, se encuentra el centro comercial Caravana. A este emblemático lugar llegan diariamente cientos y cientos de personas en búsqueda de todo tipo de productos para renovar energías, llamar el dinero y hasta, dicen algunos atraer el amor.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 24 de sept, 2025
