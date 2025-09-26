En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Fiscalía Penal Militar abre investigación por infiltrados en anillo de seguridad de Presidencia

Fiscalía Penal Militar abre investigación por infiltrados en anillo de seguridad de Presidencia

El proceso, en el que están involucrados dos militares y una mujer, se abrió por suplantación y manejo de información sensible, señaló la entidad.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2025
infiltrados fiscalia penal.jpg
Fiscalía General de la Nación

