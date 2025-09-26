En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
NETANYAHU EN LA ONU
MODELO ANGIE MILLER
NACIMIENTOS EN COLOMBIA
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JHON DURÁN HOY
OSO ONCE CALDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Las tres pistas de desaparición y paradero de Angie Miller: estaba con B King antes de ser asesinado

Las tres pistas de desaparición y paradero de Angie Miller: estaba con B King antes de ser asesinado

La modelo, identificada como Angelica Yetsey Torrini León, desapareció un día después de ser confirmado el hallazgo de los cuerpos sin vida de B King y Regio Clown en una carretera de México. Esto es lo que se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
Angie Miller fue reportada como desaparecida por familiares y amigos.
Angie Miller fue reportada como desaparecida por familiares y amigos.
@soyangiemilleroficial_

Publicidad

Publicidad

Publicidad