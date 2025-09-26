Las tres pistas de desaparición y paradero de Angie Miller: estaba con B King antes de ser asesinado

Publicidad
La desaparición de Angélica Yetsey Torrini León, conocida en redes sociales como Angie Miller, ha abierto una nueva línea de investigación en el caso de los artistas B King y Regio Clown, encontrados sin vida en el Estado de México. Tres días después de que se confirmara el hallazgo de los cuerpos de ambos hombres, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México difundió un cartel de búsqueda con la información de la modelo, quien fue vista por última vez el 23 de septiembre en la capital del país latinoamericano.
La mujer de origen venezolano, según las denuncias, estuvo acompañando al colombiano Bayron Sánchez Salazar (B King) durante sus últimos días en México, tras arribar desde Medellín el pasado 11 de septiembre con el propósito de promocionar su música y participar en un concierto al que fue contratado por Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown. Solo cinco días después de su llegada, el 16 de septiembre, se perdió el rastro de ambos músicos y una semana más tarde, el 22 de septiembre, se confirmó la muerte violenta de ambos tras identificar dos cuerpos desmembrados que fueron abandonados en una carretera del Estado de México, junto a un mensaje atribuido a la organización criminal conocida como La Familia Michoacana.
El panfleto de la Fiscalía del Estado de México y de la Comisión de Búsqueda de Personas de CDMX, donde se informó oficialmente de su desaparición, indica que su último paradero conocido fue la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México. Este punto de la capital se ubica, aproximadamente, a 10 kilómetros del lugar donde fueron vistos B King y Regio Clown antes de que se les perdiera la pista: el gimnasio de Smarfit de Colonia Polanco, sobre la avenida Masaryk.
El documento, acompañado de imágenes recientes de la modelo de contenido para adultos, precisa que la mujer, de 29 años, desapareció sin dejar rastro y que su entorno cercano perdió contacto con ella desde 23 de septiembre.
En la ficha se detallan sus características físicas: 1,60 metros de estatura, una cicatriz de cesárea y varios tatuajes visibles, entre ellos la palabra “Mia” en el pecho, una carta de corazón y una enredadera en el brazo izquierdo, además de un rayo detrás de la oreja derecha. También se describen marcas en el antebrazo derecho y en la muñeca. La Fiscalía dispuso el número telefónico de contacto y medios en línea para recibir información que ayude a dar con su paradero.
La desaparición de Miller ocurrió apenas un día después de que se conociera públicamente el asesinato de Bayron Sánchez y de Jorge Luis Herrera y su hallazgo en la carretera México-Cuautla, en el municipio de Cocotitlán, Estado de México. La modelo se había mostrado activa en redes sociales expresando dolor por el crimen, compartiendo videos junto al cantante colombiano.
Antes de que se perdiera todo rastro de ella, Angie Miller compartió varios mensajes en sus redes sociales que hoy forman parte de las pistas analizadas por las autoridades. La modelo había expresado públicamente el dolor por la muerte del artista con publicaciones en las que aparecía abrazando al cantante y refiriéndose a él como “mi King”. En una de sus historias escribió: “No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quieras que estés te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”.
Sus publicaciones fueron hechas entre el 22 y 23 de septiembre en la opción de historias en Instagram en la que mostraba la cercanía de la relación con el hombre. Entre estas, difundió imágenes en las que aparecían juntos, acompañadas de frases como “El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria. Te voy a querer siempre, Byron”.
Entre los mensajes más comentados se encuentra uno escrito el 22 de septiembre, en el que subió un clip de ambos acostados, conversando y riendo, al que agregó únicamente: “Mi King”. Horas después, el contacto con la modelo se perdió. Ese mismo día, en otro posteo, escribió: “Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo lo que está pasando”, junto a un corazón roto.
Ver esta publicación en Instagram
Los seguidores de la modelo, que superan los 125 mil en Instagram, replicaron rápidamente las imágenes y videos, lo que permitió confirmar una posible relación. El 11 de septiembre, días previos a los hechos, Angie había compartido un video bailando junto a B-King al ritmo de la canción ‘Como yo’, estrenada por el artista tres semanas antes. En esa publicación se leía: “Mi colombiano favorito”, a lo que Sánchez respondió: “Baby, qué energía. Vida eterna”.
El periodista Alex Rodríguez, del medio local Univisión México, reveló el 25 de septiembre que la noticia de la desaparición llegó a su círculo cercano por un detalle alarmante: la modelo habría salido de su vivienda en la colonia Del Valle a las 7 de la noche y dejó a su hija de dos años al cuidado de la nana. “Se enteraron que la mujer había desaparecido porque dejó a su niña de 2 años sola”, dijo Rodríguez en un video compartido en su cuenta oficial de X en la que escribió: "Primicia: última hora en el caso del crimen de Bayron Sánchez y Dj Regio Clown. Se busca a Angie Miller, amiga cercana de Bayron. Su testimonio podría ser clave para esclarecer lo ocurrido".
Según explicó en la grabación, el último comentario que hizo la modelo a sus conocidos fue que iba a trabajar en un asunto relacionado con su profesión. Desde ese momento no hubo más contacto. El mismo comunicador aseguró que el mánager de la modelo se encontraba en una situación de angustia y temía denunciar el caso debido a posibles amenazas de un grupo criminal. En su reportaje, mostró fragmentos de conversaciones en las que allegados manifestaban que no lograban comunicarse con ella. “El mánager de la joven está desesperado y tiene miedo a hablar y denunciar esta desaparición porque detrás hay amenazas de algún tipo de grupo criminal”, indicó Rodríguez.
Se debe destacar que la desaparición de la mujer de 29 años dejó en alerta a las autoridades tras convertirse en una de las voces más visibles durante la búsqueda de los dos artistas colombianos. En sus redes sociales había pedido ayuda, compartido mensajes de esperanza y luego expresó el dolor por la noticia de sus muertes. Apenas semanas antes, en agosto, B King había presentado públicamente a Miller como su nueva pareja, luego de una relación mediática con la DJ colombiana Marcela Reyes.
LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.
NOTICIAS CARACOL DIGITAL.