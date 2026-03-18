Temblor en Colombia este miércoles 18 de marzo: fue en municipio de Cundinamarca cerca a Bogotá

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un boletín confirmando un evento sísmico registrado en el departamento de Cundinamarca durante la jornada de este miércoles 18 de marzo. El movimiento telúrico, que tuvo lugar a las 12:07 hora local, presentó una magnitud de 3.6, una cifra que se ubica dentro de los rangos de actividad habitual para esta región del centro del país.



De acuerdo con el análisis técnico de las estaciones de la Red Sismológica Nacional, el epicentro se localizó en el municipio de Cucunubá, Cundinamarca, específicamente en las coordenadas latitud 5.24 y longitud -73.71. El reporte oficial indica que el punto exacto de origen se situó a solo 3 kilómetros de la localidad de Hato Grande, en jurisdicción de Suesca.

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Uno de los factores determinantes para la percepción de este sismo fue su profundidad de 151 kilómetros. En la sismología, los eventos se categorizan según su profundidad en superficiales (menos de 30 km), intermedios (entre 30 y 200 km) y profundos (más de 200 km). Al ser un sismo de profundidad intermedia, la energía liberada tiende a dispersarse en un área más amplia, pero con una intensidad menor en la superficie en comparación con los sismos superficiales de la misma magnitud.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La frecuencia de estos eventos suele generar inquietud en la población; sin embargo, para los expertos del SGC, Colombia es un país sísmicamente muy activo por razones geológicas estructurales. El territorio nacional se encuentra ubicado en una zona de alta complejidad tectónica, donde convergen tres placas principales:



La Placa de Nazca (en el Océano Pacífico).

La Placa Sudamericana (donde se encuentra el continente).

La Placa del Caribe (al norte).

La interacción entre estas placas, principalmente el proceso de subducción —donde una placa se introduce debajo de la otra—, genera una acumulación constante de energía que se libera en forma de sismos. Además de esta interacción de placas, el país está atravesado por numerosos sistemas de fallas geológicas, como la de Romeral o la de Algeciras, que segmentan la corteza terrestre y facilitan los movimientos locales.



El fenómeno de los "nidos sísmicos"

El evento de hoy en Cucunubá no es aislado. Colombia cuenta con regiones de sismicidad persistente. El ejemplo más notable es el Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado en la Mesa de los Santos (Santander), donde tiembla casi a diario. Se estima que en el país se registran, en promedio, 2.500 sismos al mes, aunque la gran mayoría son imperceptibles para el ser humano y solo son detectados por los sensibles instrumentos de monitoreo.

"El Servicio Geológico Colombiano reitera que la información de los boletines está sujeta a cambios conforme se procesan más datos de las estaciones remotas. Hasta el momento, no se han reportado afectaciones estructurales ni víctimas derivadas de este evento en Cundinamarca", indicia el Servicio Geológico Colombia.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.



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