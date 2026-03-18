VIDEO | Fuertes lluvias generan emergencias por inundaciones en Facatativá este 18 de marzo

Las intensas lluvias que se han presentado desde las primeras horas del día en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, han ocasionado inundaciones en diferentes zonas urbanas y rurales, según informó la Secretaría de Gobierno. La situación se originó principalmente por el desbordamiento de las quebradas Andes y Chapinero, así como del río Botello, lo que ha generado afectaciones en múltiples viviendas.

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De acuerdo con el balance preliminar entregado por el secretario de Gobierno, Carlos Andrés Piñeros, desde aproximadamente las 4:00 a. m. se activaron labores de monitoreo en las partes altas del municipio, donde se identificaron los primeros puntos críticos. Entre los sectores impactados se encuentran Los Manzanos, la vereda La Selva, San Rafael, Villa Miriam y el barrio La Paz, además de otras zonas que históricamente han presentado riesgo de inundación.

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Ante la emergencia, organismos de socorro como la Cruz Roja, el Ejército Nacional, la Policía y el Cuerpo de Bomberos se encuentran desplegados en el territorio. Las acciones se han concentrado en la instalación de sacos de arena en las entradas de las viviendas, con el fin de evitar el ingreso del agua y reducir los daños materiales. Asimismo, en algunas áreas se han adelantado trabajos para desviar corrientes y disminuir el impacto sobre las casas.



Fuertes lluvias generan inundaciones en Facatativá

Las autoridades señalaron que los mayores esfuerzos se están enfocando en las zonas altas, donde existe riesgo de represamiento en quebradas y afluentes que abastecen el acueducto municipal. Esto, debido a que un aumento en los niveles de agua podría generar emergencias de mayor magnitud. "A esta hora se reportan inundaciones en sectores como Los Manzanos, vereda La Selva, San Rafael, Villa Miriam y el barrio La Paz", comenzó diciendo el funcionario.



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"En sectores como La Tribuna ya realizamos intervenciones para desviar el agua y reducir el impacto en las viviendas. Sin embargo, el principal riesgo es que las lluvias continuarán, no solo hoy, sino en los próximos días. Por eso, recomendamos elevar enseres, desconectar electrodomésticos, contar con provisiones de agua potable, alimentos, linternas y mantener los teléfonos cargados", agregó en un comunicado.

Las autoridades locales advirtieron que el pronóstico climático indica la continuidad de las lluvias no solo durante el día, sino en las próximas semanas, lo que podría prolongar las condiciones de emergencia. Por ello, insistieron en la importancia de adoptar medidas preventivas y seguir las recomendaciones oficiales.

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Se espera que en las próximas horas el alcalde del municipio entregue un informe más detallado sobre el balance de afectaciones y las acciones que se implementarán para atender la situación. Mientras tanto, los equipos de respuesta continúan desplegados en los sectores afectados para mitigar los impactos de las inundaciones.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co