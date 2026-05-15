Videos | Impactante persecución a furgón causó choque múltiple y dejó ocho heridos en Cali

Momentos de tensión se vivieron durante la noche del jueves en Cali luego de una persecución sobre la autopista Suroriental que involucró a un furgón señalado de causar múltiples accidentes de tránsito a lo largo de esta importante vía de la capital del Valle del Cauca. El hecho dejó, de manera preliminar, al menos ocho personas heridas, además de daños en motocicletas y automóviles que se encontraban transitando por el sector.

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De acuerdo con los primeros reportes conocidos por el Ojo de la Noche de Cali de Noticias Caracol, el vehículo habría iniciado su recorrido a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas mientras avanzaba por distintos tramos de la autopista. Testigos aseguraron que el conductor iba "zigzagueando entre los carros y motos", situación que generó alarma entre quienes transitaban por la zona.

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Conductor estaría en presunto estado de embriaguez

La persecución se extendió por varios kilómetros y terminó en inmediaciones de la calle 44 con autopista Suroriental, donde unidades de la Policía Metropolitana de Cali lograron detener el vehículo con apoyo de varias patrullas. Según versiones entregadas por personas que presenciaron el procedimiento, el conductor habría estado en aparente estado de embriaguez, aunque esa información deberá ser confirmada mediante los exámenes practicados por las autoridades competentes.



Videos grabados por ciudadanos muestran parte de lo ocurrido durante la emergencia. En las imágenes se observan motocicletas en el piso, automóviles afectados y personas lesionadas siendo auxiliadas por quienes se encontraban en el lugar mientras llegaban ambulancias y organismos de socorro.



Uno de los testigos relató que observó el momento en que varios vehículos y motociclistas intentaban seguir al furgón luego de los primeros impactos. Según explicó, el conductor continuó avanzando pese a los choques registrados en la vía y terminó arrollando a otras personas metros más adelante.

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"Vi el camión pasar rápido y detrás de él venían motos y carros persiguiéndolo. Más adelante fue donde vi a las personas heridas", expresó uno de los ciudadanos que siguió parte del recorrido del vehículo.



Ocho heridos dejó persecución de un furgón en Cali

Entre las víctimas se encuentran dos adultos mayores y una niña que se movilizaban en uno de los vehículos afectados. Familiares de los lesionados señalaron que recibieron una llamada informándoles sobre el accidente y, al llegar al sitio, encontraron a sus seres queridos involucrados en el choque múltiple.

El hijo de una de las parejas afectadas indicó que, según la información preliminar que recibieron, el furgón habría venido impactando a varias personas desde otros puntos de la ciudad antes de llegar al lugar donde finalmente fue detenido por las autoridades.

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La menor de edad lesionada presentó golpes y fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. Las demás personas heridas también fueron llevadas a diferentes clínicas de Cali, donde permanecen bajo valoración médica.

Ante la magnitud de lo ocurrido, la Policía Metropolitana activó apoyo aéreo con el denominado “Halcón”, estrategia utilizada para monitorear situaciones de seguridad y persecuciones en la ciudad. Desde el aire se hizo seguimiento al recorrido del vehículo mientras las patrullas en tierra intentaban detenerlo sin generar un riesgo mayor para otros conductores y peatones.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co