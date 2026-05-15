Temblor en Colombia en la mañana de este viernes 15 de mayo: epicentro y magnitud

En la mañana de este viernes, 15 de mayo de 2026, las autoridades informaron sobre un temblor en Colombia, ocurrido en el departamento de Antioquia. El Servicio Geológico Colombiano reportó el evento sísmico ocurrido el a las 06:59 a. m. con epicentro en el municipio de Dabeiba, Antioquia. De acuerdo con el boletín, el sismo tuvo una magnitud de 2.7, lo que lo clasifica como un movimiento leve, generalmente perceptible solo en condiciones específicas y con muy baja probabilidad de generar afectaciones.



El epicentro de este temblor en Colombia se localizó específicamente en la zona de El Botón, a 3 kilómetros de Dabeiba, con coordenadas de latitud 6.95 y longitud -76.27.

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En cuanto a la profundidad, el informe del Servicio Geológico Colombiano indicó que fue un sismo superficial (menor a 30 kilómetros), característica que puede hacer que este tipo de temblores se perciban con mayor facilidad en áreas cercanas al epicentro, aunque, por su baja magnitud, no suele implicar riesgos significativos.

Las autoridades no reportaron daños a esttucturas ni personas heridas tras este temblor en Colombia.



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¿Qué hacer durante y después de un temblor?

Durante un temblor, la persona debe mantener la calma y reaccionar con rapidez para reducir riesgos. Lo más recomendable es ubicarse en un lugar seguro, como debajo de una mesa resistente o junto a columnas estructurales, protegiendo la cabeza y el cuello con los brazos. Se debe evitar correr, gritar o utilizar ascensores, ya que esto puede aumentar la probabilidad de accidentes. Si la persona se encuentra en la calle, debe alejarse de edificaciones, postes, cables eléctricos y árboles, buscando un espacio abierto donde no haya objetos que puedan caer.

En espacios cerrados, es importante mantenerse lejos de ventanas, vidrios, lámparas y objetos que puedan desprenderse. Si la persona está conduciendo, debe reducir la velocidad de forma gradual y detenerse en un lugar seguro, sin bloquear vías principales o quedar cerca de puentes o túneles. En centros comerciales, oficinas o lugares concurridos, se recomienda seguir las indicaciones del personal de seguridad y no precipitarse hacia las salidas, evitando así estampidas.

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Después del temblor, la persona debe verificar su estado de salud y el de quienes la rodean, prestando especial atención a posibles heridos. También es fundamental revisar si hay daños estructurales, fugas de gas o riesgos eléctricos antes de volver a ingresar a una edificación. Se aconseja estar atento a réplicas, que pueden ocurrir minutos u horas después. Además, es importante informarse a través de fuentes oficiales, evitar difundir rumores y tener preparado un kit de emergencias con elementos básicos en caso de evacuación o nuevos eventos sísmicos.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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