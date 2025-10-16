'Voy por ti, juega por mí' recaudó más de $6 mil millones para la niñez y adolescencia en Colombia

La sexta edición del programa-concurso 'Voy por ti, juega por mí' —organizada por Caracol TV y Unicef—, que se transmitió por señal nacional el pasado 13 de octubre, logró recaudar un total de 6.542'000.000 pesos. Estos recursos se destinarán a programas de prevención de violencias basadas en género, generación de oportunidades para adolescentes, educación en riesgos de artefactos explosivos y minas antipersonal, y protección de la niñez en contextos de emergencia.

"Decidieron apoyar la protección de los niños, niñas y adolescentes, y se han sumado a esta familia de corazones azules Unicef, para seguir participando en la transformación de las vulneraciones a sus derechos que aún persisten. Agradecemos también a todos los colaboradores de Caracol Televisión y a los Amigos de la Niñez que hicieron posible este éxito”, afirmó Gustavo Ugalde, gerente de Alianzas para Unicef en Colombia.

En la conducción del programa estuvo Carlos Calero junto a los amigos de la Niñez: Cristina Hurtado, Jose Narváez, Laura Tobón y Jorge Alfredo Vargas, que compitieron en diferentes pruebas de destreza, para representar a los donantes seleccionados y ayudarlos a ganar diferentes premios que fueron patrocinados por las marcas: El Aeropuerto Internacional El Dorado, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Jerónimo Martins y SmartFit.



Asimismo, Unicef y Caracol TV contaron, gracias al apoyo de BeCall y Nexa BPO, con call centers que, con más de 60 personas, estuvieron atendiendo las llamadas e inquietudes de los donantes y televidentes. Con el concurso de este año, se logró superar el número total de donantes, entre mensuales y únicos, en un 36 % con respecto al 2024.

Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión, aseguró: "Esta nueva meta de donaciones nos recuerda que en Caracol Televisión asumimos con responsabilidad nuestro papel como medio de comunicación para aportar al bienestar de las nuevas generaciones. Desde nuestro quehacer diario promovemos la conciencia social y el compromiso colectivo. Junto a Unicef reafirmamos nuestro propósito de generar impacto positivo y de trabajar por un país donde cada niño, niña y adolescente pueda crecer protegido y con esperanza".



Luisa Rodríguez y Ever Castro, ambos en la ciudad de Medellín; César Augusto Carreño, en Bogotá; Edgar Eduardo Martínez, en Floridablanca (Santander); Paolo Bladimir Brounsterd, en Arboretes (Antioquia), y Luisa Myriam Ruíz, en Cajicá (Cundinamarca), se convirtieron en los ganadores de fabulosos paquetes de premios que incluyeron: televisores, barras de sonido, celulares, IPad, neveras, lavadoras, multigimnasios, bicicletas, productos para el hogar, entre otros. Además, Beatriz Eugenia Mena, en Cali, se llevó el premio mayor de la noche: un carro 0 kilómetros.

“Con los fondos recaudados y lo que se recibirá gracias a los donantes mensuales, continuaremos extendiendo nuestro trabajo en el territorio colombiano para lograr que el presente y futuro de la infancia y adolescencia brille aún más y que puedan vivir en un país libre de violencias dónde puedan desarrollar todas sus capacidades. Así mismo, agradecemos a las diferentes marcas patrocinadoras que hicieron posible este programa-concurso y por su gran compromiso a la infancia en Colombia", añadió Ugalde.

