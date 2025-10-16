En vivo
COLOMBIA
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / 'Voy por ti, juega por mí' recaudó más de $6 mil millones para la niñez y adolescencia en Colombia

'Voy por ti, juega por mí' recaudó más de $6 mil millones para la niñez y adolescencia en Colombia

En la sexta edición del programa-concurso, organizada por Caracol TV y Unicef, se logró superar en un 36 % el número total de donantes con respecto al 2024. El dinero se destinará a programas de protección de los niños y adolescentes.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 16 de oct, 2025
Comparta en:
La sexta edición del programa concurso 'Voy por ti, juega por mí', organizada por Caracol TV y Unicef.
