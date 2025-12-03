Hallan "call center criminal" dentro de la cárcel Bellavista: operativo dio con celulares utilizados

La Alcaldía de Medellín reveló los detalles de un operativo efectuado en el Complejo Carcelario y Penitenciario Bellavista, también conocido como Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bello. En un comunicado, la Administración reveló que en dicho centro carcelario se encontraba un "call center criminal" manejado por personas privadas de la libertad.

El Gaula Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizó una diligencia de registro y allanamiento. "El operativo permitió la ubicación e incautación de elementos utilizados para actividades extorsivas desde el interior del establecimiento", aseguraron en el texto.



¿Cómo funcionaba "call center criminal" dentro de la cárcel Bellavista?

Las autoridades recibieron información sobre la existencia de un "call center criminal". En la denuncia señalaban que "personas privadas de la libertad realizaban llamadas extorsivas mediante líneas no autorizadas. Desde allí, intimidaban a víctimas, suplantaban autoridades, emitían amenazas y exigían transferencias económicas".



Según lo compartido por la Alcaldía de Medellín, las acciones realizadas por los reclusos se concentraron en el patio 2, que está conformado por 57 celdas y 785 internos. Los reclusos de esta área están, en su mayoría, relacionados a estructuras de delincuencia común.

En meses recientes, se identificaron diferentes estructuras de delincuencia común intentando organizar redes de extorsión desde centros penitenciarios. Según datos de inteligencia, los reclusas buscan el ingreso irregular de celulares, módems y armas. "Estas modalidades buscan ampliar su alcance criminal mediante intimidaciones telefónicas, suplantación de autoridades y exigencias económicas mediante transferencias digitales", explicaron.

“Ningún espacio, físico o digital, puede ser usado para delinquir en Medellín. La articulación entre la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía nos permite desmantelar estas estructuras criminales que pretenden seguir delinquiendo desde centros carcelarios. Vamos a seguir encerrando el crimen, venga de donde venga. Estos resultados demuestran que no hay territorio vedado para la acción institucional y que seguiremos llevando autoridad y orden a todos los espacios donde operen estas estructuras”, dijo el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía.

Por último, las autoridades explicaron que los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La entidad "adelanta las investigaciones para identificar a los responsables, determinar los roles dentro de la red extorsiva e imputar los delitos correspondientes. Las autoridades continuarán con inspecciones periódicas en el centro carcelario y ampliarán las acciones de inteligencia para prevenir nuevos focos de criminalidad desde el interior de Bellavista".

¿Qué hacer en caso de extorsión?

La extorsión es una situación peligrosa que cualquier ciudadano podría enfrentar. Estos son algunos de los pasos que puede seguir en caso de ser víctima de esta situación:



Mantener la calma

No colgar

Grabar la llamada

No hablar de colaboración

Programar una nueva llamada

Y seguir las instrucciones del Gaula de la Policía