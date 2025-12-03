En vivo
Hallan "call center criminal" dentro de la cárcel Bellavista: operativo dio con celulares utilizados

Hallan "call center criminal" dentro de la cárcel Bellavista: operativo dio con celulares utilizados

Las autoridades de Medellín y el Valle de Aburrá efectuaron un operativo en el centro carcelario conocido como Bellavista. En el lugar hallaron un "call center criminal" operado por personas privadas de la libertad para extorsionar.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 3 de dic, 2025
Cárcel Bellavista ubicada en el departamento de Antioquia.
Colprensa/Alcaldía de Medellín

