Cartagena se llena de ritmo: programación del XIII Festival Voces del Jazz y del Caribe

Cartagena de Indias vuelve a convertirse en escenario para lo mejor del jazz y los sonidos del Caribe. Del 23 al 26 de septiembre, la capital del departamento de Bolívar albergará la XIII edición del Festival Voces del Jazz y del Caribe, un encuentro cultural de gran calado que en esta ocasión centra sus reflectores en rendir un merecido homenaje a los músicos locales que han forjado el desarrollo, la evolución y la preservación del jazz y las sonoridades de la región.



A lo largo de cuatro jornadas consecutivas, el festival ofrecerá una experiencia integral compuesta por conciertos en vivo, conversatorios, espacios de encuentro ciudadano, una sólida agenda de formación académica y vitrinas para los nuevos talentos infantiles y juveniles.



Escenarios y boletería para asistir

La programación empezó en el Centro Comercial Caribe Plaza, un espacio abierto al público que acogerá las primeras jornadas de conciertos e intercambios culturales. Actualmente, los espectáculos y actividades se llevarán a cabo durante las noches del 25 y 26 de septiembre en el majestuoso Teatro Adolfo Mejía.

Los interesados en asistir al evento y disfrutar de la programación artística y académica pueden asegurar su ingreso adquiriendo sus entradas a través del portal oficial www.vocesdeljazz.com.

La proyección internacional de la edición número 13 estará respaldada por figuras de primer nivel en la escena global del jazz. Entre los invitados estelares destaca el retorno del afamado organista y compositor neoyorquino Greg Lewis, quien regresa a Cartagena al frente de su aclamado proyecto Organ Monk, en el que explora la obra del legendario pianista Thelonious Monk desde el sonido característico del órgano Hammond B-3. Lewis ya había sido una de las grandes figuras del evento en una entrega anterior.



La representación caribeña e internacional se potencia con la llegada de la Wesli Band, agrupación liderada por el polifacético músico haitiano Wesli, actualmente radicado en Canadá. La banda, que ya participó en el festival en la edición de 2024, destaca por su enérgica propuesta donde se entrelazan el konpa, los ritmos antillanos y diversas expresiones del Caribe.



Por otro lado, bajo la denominación de 'Los Diez del Jazz en Cartagena', la organización rendirá tributo a diez instrumentistas, educadores e investigadores de distintas generaciones que han cimentado la historia y evolución de este género:



Juan Álvarez Altafulla: Saxofonista insigne y leyenda viva de la música cartagenera. Cristhian Salazar Rivera: Bajista, compositor y director musical de amplia trayectoria. Edgar Avilán Díaz: Pianista, compositor, educador y autor del himno oficial del festival. Tiko Tambor: Percionista vinculado a las tradiciones afrocaribeñas. Pacho Madariaga: Baterista con cerca de cuatro décadas de trayectoria. Patricia Ojeda: Formadora y directora con un importante legado pedagógico. Onix Bello: Trompetista y maestro en Música. Federico Ochoa: Saxofonista, investigador y docente. Leonardo Tatis Serrano: Graduado con honores de Berklee College of Music. Sergio Girado Llamas: Pianista vinculado al jazz y al latin jazz en Cartagena.

Uno de los componentes más novedosos de la parrilla formativa será la agenda académica sobre inteligencia artificial aplicada a la música, una iniciativa impulsada gracias a la alianza entre EMAT Berklee y la Cámara de Comercio de Cartagena. Este espacio pedagógico está dirigido a músicos registrados o vinculados a la Cámara de Comercio.

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De igual manera, el relevo generacional y la labor social tendrán un lugar de honor en la tarima mediante las presentaciones del Ensamble Sinfónico de Puerto Azul y la agrupación Caribe Jazz Kids, dos procesos de formación que representan el presente y el futuro de la música en la ciudad. Por último, el apartado visual de esta edición parte de una fotografía del maestro Antonio Alcalá, acompañada por la propuesta gráfica de la diseñadora Martha Isabel Henao Lovera.

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