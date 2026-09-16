Lanzan 400 becas para jóvenes en Bogotá, Medellín y Cartagena: podrán hacer prácticas pagas

Una convocatoria dirigida a jóvenes de tres ciudades del país busca facilitar el acceso a formación para el trabajo y abrir una posibilidad de acercamiento al mercado laboral. Se trata de 400 becas destinadas a estudiar el programa de Técnico Laboral en Mercadeo y Ventas, sin costo para los beneficiarios. La convocatoria está dirigida específicamente a personas entre los 18 y los 28 años que ya hayan terminado el bachillerato y que actualmente residan en Bogotá, Medellín o Cartagena.

Uno de los requisitos establecidos es no haber firmado anteriormente un contrato de aprendizaje. Esto hace parte de las condiciones definidas para quienes quieran acceder a la formación y posteriormente participar en la etapa práctica. El programa hace parte de Ecolombia, una iniciativa desarrollada por Kuepa con el respaldo de GitLab Foundation. La propuesta contempla una etapa de formación y, posteriormente, la posibilidad de que los estudiantes accedan a prácticas en empresas aliadas.



¿Qué incluyen las 400 becas para jóvenes?

Las personas seleccionadas recibirán una beca que cubre el 100% del valor de la formación como Técnico Laboral en Mercadeo y Ventas. La capacitación está orientada al área comercial, un campo en el que el programa "busca facilitar el acceso al primer empleo formal de jóvenes en un sector con alta demanda como el comercial y de ventas". Después de completar la formación lectiva, los beneficiarios podrán tener la posibilidad de realizar prácticas remuneradas mediante un contrato de prácticas con empresas aliadas al programa.

De acuerdo con la información de la convocatoria, esta etapa busca que los jóvenes puedan sumar experiencia laboral certificada antes de continuar con su trayectoria profesional. "Al finalizar la etapa lectiva, los beneficiarios podrán vincularse a empresas aliadas a través de un contrato de prácticas pago, adquiriendo experiencia laboral certificada. Según cifras del DANE, la tasa de desempleo juvenil sigue siendo uno de los principales retos del país. Programas como este apuntan a cerrar esa brecha entre la formación y la empleabilidad", se lee en la convocatoria.



Requisitos para postularse a las becas

Los interesados deben cumplir con cuatro condiciones para poder participar en la convocatoria:



Tener entre 18 y 28 años.

Ser bachiller graduado.

Residir actualmente en Bogotá, Medellín o Cartagena.

No haber firmado anteriormente un contrato de aprendizaje.

La convocatoria ya se encuentra abierta y los cupos son limitados, por lo que las personas que cumplan con el perfil pueden adelantar el proceso de inscripción.



¿Cómo aplicar a la convocatoria?

Los jóvenes interesados pueden realizar la inscripción a través de la página dispuesta para la convocatoria o solicitar información directamente por correo electrónico. El formulario y las instrucciones para postularse están disponibles en kuepa.com/ecolombia. También es posible escribir a ecolombia@kuepa.edu.co para conocer información relacionada con el proceso.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL