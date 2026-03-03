Abren proceso sancionatorio contra Ecopetrol por presunto incumplimiento de abastecimiento en Nariño

El Ministerio de Minas y Energía informó que iniciará un procedimiento administrativo sancionatorio y formulará pliego de cargos contra Ecopetrol S.A. por presunto incumplimiento de la Resolución 01853 de 2024, que determina el plan de abastecimiento del departamento de Nariño. Asimismo,afirman que es responsable de aparentes fallas en las resoluciones 00148 y 00208 de 2026, relacionadas con el transporte marítimo de ACPM desde la Refinería de Cartagena hacia Tumaco.

La cartera de Minas y Energía indicó que "el riesgo de desabastecimiento de diésel que Ecopetrol somete al departamento de Nariño por este incumplimiento podría ocasionar perjuicios al sector de transporte e industrial que se abastece de este combustible y deberá ser investigado por las autoridades administrativas y disciplinarias".

En ese sentido, reiteró que el transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo constituyen "un servicio público cuya prestación debe efectuarse conforme a los reglamentos que dicte el Gobierno en guarda de los intereses generales". Además, hizo énfasis en que ese ministerio tiene la facultad de "imponer sanciones a los agentes de la cadena de distribución que incumplan los reglamentos del Gobierno o las órdenes impartidas".



Por medio de una carta enviada a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, el ministerio aseguró que los agentes que infrinjan las disposiciones que regulan el funcionamiento del servicio público de combustibles estarán sujetos a la imposición de sanciones tales como amonestación, multa, suspensión del servicio o cancelación de la autorización.



También, describe que se debe abastecer la planta ubicada al interior de la Sociedad Portuaria Regional de Tumaco, Pacific Port S.A., a través de buquetanques desde la Zona Norte de la siguiente manera: “El abastecimiento de combustibles se realizará mediante entregas en las facilidades portuarias de la refinería de Cartagena, o desde puertos alternos ubicados en los Departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena. Los Distribuidores Mayoristas deberán transportar el combustible mediante buquetanques y/o barcazas hasta la planta de abastecimiento".

