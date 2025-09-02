Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
CORTES DE AGUA
ÁLVARO LEYVA
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Advierten a colombianos que tienen tiendas o negocios en conjuntos residenciales: ¿qué dice la ley?

Advierten a colombianos que tienen tiendas o negocios en conjuntos residenciales: ¿qué dice la ley?

Es común en Colombia encontrar tiendas, servicios de costura, peluquerías y otros negocios en apartamentos. Pero, ¿están permitidos en propiedad horizontal según la ley? Ojo al dato.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 02, 2025 01:50 p. m.
Comparta en:
Advierten a colombianos que tienen tiendas o negocios en conjuntos residenciales
Advierten a colombianos que tienen tiendas o negocios en conjuntos residenciales -
Getty Images