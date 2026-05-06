Aerolínea Plus Ultra suspenderá temporalmente operaciones en Colombia: ¿por qué?

La aerolínea Plus Ultra anunció que suspenderá temporalmente sus operaciones en Colombia a partir del 2 de junio de 2026.

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Sin embargo, informó que reforzará su presencia en destinos como Lima, Caracas y Buenos Aires, incrementando su oferta de vuelos y frecuencias.



¿Qué pasará con quienes adquirieron tiquetes con Plus Ultra?

La aerolínea aseguró, a través de un comunicado, que trabaja “con anticipación para adaptarse a un entorno global que exige tomar decisiones que, como esta, responden a un ejercicio de responsabilidad”.

Por eso, agregó, realizará “esta transición con el mínimo impacto posible para nuestros clientes y colaboradores desde la responsabilidad y el cumplimiento de todas sus obligaciones”, por lo que “ofrecerá a los clientes alternativas, reembolsos o soluciones conforme a la normativa vigente y a los estándares de calidad de la línea aérea”.



¿Por qué Plus Ultra dejará de operar en Colombia?

Según la compañía, “en los últimos meses, el transporte aéreo internacional atraviesa una situación extraordinariamente compleja derivada del conflicto en Oriente Medio. Este escenario ha provocado un incremento sin precedentes en el coste del combustible de aviación, que en algunos mercados se ha duplicado en pocas semanas, generando una fuerte presión sobre la rentabilidad de las rutas aéreas”.



“A este contexto global se suman factores específicos en mercados como el colombiano. Entre ellos, un precio del carburante significativamente superior al de otros países de la región; una elevada carga impositiva y de tasas aeroportuarias, un incremento costes operativos estructurales o la imposibilidad de trasladar el incremento de combustible a los billetes ya emitidos”, añade.



Precisa que “todo ello ha impactado de forma directa en la rentabilidad de la ruta, haciendo inviable su continuidad en las condiciones actuales”.

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El anuncio de Plus Ultra se da días después de que Spirit Airlines anunciara el cese de sus operaciones con efecto inmediato, tras el fracaso de las negociaciones de última hora con sus acreedores y la Casa Blanca, dejando a miles de pasajeros varados en varios aeropuertos del mundo, incluidos los de Colombia.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co