Usuarios de Spirit Airlines en Colombia denuncian que link para reembolso dejó de funcionar

Las aerolíneas en Colombia y en el mundo se han movilizado para ayudar a los pasajeros y la tripulación de Spirit Airlines, que cesó sus operaciones con efecto inmediato tras el fracaso de las negociaciones de última hora con sus acreedores y la Casa Blanca. (Lea también: Así fue el último vuelo de la aerolínea Spirit: “Esto se terminó. Gracias por su apoyo”)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En bancarrota desde agosto de 2025, Spirit anunció el 2 de mayo la cancelación de todos sus vuelos y el cierre gradual de sus operaciones. Contaba con casi 7.500 empleados a finales de 2025, según sus informes.

American Airlines, United Airlines, Southwest, Avelo y las dos aerolíneas que habían participado en una puja por adquirir Spirit en 2022 -Frontier Airlines y JetBlue Airways- anunciaron rápidamente tarifas preferenciales, asistencia puntual y un programa de vuelos mejorado en las rutas compartidas con su competidora. JetBlue aumentó a su vez sus vuelos desde Fort Lauderdale, Florida.



La mayoría de las aerolíneas pusieron en marcha planes para repatriar a las tripulaciones varadas y contratarlas.



Avianca anunció un plan de protección voluntaria para reubicar sin costo a los viajeros con billetes entre el 2 y el 16 de mayo, mientras que LATAM Airlines indicó que “aquellos clientes con vuelos afectados y que estén retornando con Spirit hacia Estados Unidos entre el 2 y 16 de mayo de 2026 podrán acceder a opciones de reubicación en vuelos operados por LATAM hacia Miami u Orlando, pagando únicamente las tasas, impuestos y servicios correspondientes no contratados previamente con Spirit”.



“No nos devolvieron el dinero”

Usuarios de todo el mundo han tenido que conseguir dinero prestado para poder viajar porque, afirman, Spirit no les respondió.

Publicidad

Nonyae Mcpherson, varada en Orlando, Estados Unidos, comentó que "tuvimos que reservar nuevos vuelos con otra aerolínea. Hemos estado aquí solos con nuestros tres hijos pequeños. Primero nos dijeron que nos darían hoteles, Uber y vales de comida, pero luego cancelaron y dijeron que no podían dárnoslo".

Jenitzel Granados, también afectada en ese aeropuerto, aseguró que "no nos devolvieron el dinero. Tuvimos que llamar a uno de nuestros tíos para ver si nos podía ayudar a pagar el siguiente vuelo porque no teníamos dinero, teníamos que pagar 1.600 dólares por el vuelo de hoy, pero tuvimos que pedirle ayuda a alguien porque no podíamos pagarlo nosotros mismos".

Publicidad

En Colombia, Spirit Airlines operaba desde seis ciudades conectando con Estados Unidos y, según la Aerocivil, más de 10 mil pasajeros se han visto afectados. (Lea también: Aerocivil pone en marcha plan de contingencia por cese de operaciones de Spirit Airlines)

En el aeropuerto internacional El Dorado sus oficinas permanecen cerradas; en su puerta hay un cartel con un código QR para escanear y solicitar un reembolso. Sin embargo, pasajeros denuncian que eso no ha ocurrido.

“Llegó un correo de cancelación y luego llegó un correo diciendo que iban a hacer el reembolso del dinero, pero el link que enviaron después de las 2 de la tarde ya no estaba funcionando. El link que tenía de Spirit ya no está funcionando, entonces no sabemos cómo irán a devolver el dinero o cuándo”, aseguró Gustavo Cruz.

Por su parte, el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, aseguró a los pasajeros que los titulares de boletos de la aerolínea recibirían reembolsos completos, ya que "los fondos se han reservado".

Publicidad

Fundada en 1992, Spirit Airlines, conocida por sus aviones de color amarillo brillante, fue una de las primeras aerolíneas de bajo costo en el mercado estadounidense. Según datos del Departamento de Transporte, transportó 28 millones de pasajeros entre febrero de 2025 y enero de 2026.

NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA AFP